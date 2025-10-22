október 22., szerda

UNIverZOOM

3 órája

Gyuláról az űrbe: Kapu Tibor kísérleteit próbálták ki – galériával, videóval

Címkék#Kapu Tibor#Hunor-program#Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium

„Űrutazáson” vehettek részt a napokban a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium diákjai. Az UNIverZOOM – Kísérletezz velünk!” című program keretében a fiatalok lehetőséget kaptak arra, hogy megismételjék azokat a kísérleteket, amelyeket Kapu Tibor is elvégzett oktatási céllal a 2025-ös űrmissziója során.

Papp Gábor

A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium is csatlakozott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Hunor-program közös „UNIverZOOM – Kísérletezz velünk!” fizikai kísérletek Földön és Űrben programjához, aminek keretén belül a diákok lehetőséget kaptak azon kísérletek megismétlésére, melyeket Kapu Tibor is elvégzett oktatási céllal a 2025-ös űrmissziója során – tájékoztatta szerkesztőségünket Zámori Ida. Az Erkel Ferenc Gimnázium főigazgatója elmondta, az egyetem a program keretében lehetőséget biztosított arra, hogy egy pályázat részeként diákjaik megtekinthessék Kapu Tibor oktatási célra készült felvételeit és kísérleteit, sőt azokat a fiatalok el is végezhették, illetve megtapasztalhatták, hogy milyen a gravitációs erőben megvalósítani egy-egy kísérletet, ahogy azt is, hogy mi történik, ha megszűnik ez az erő. Az eszközöket a felsőoktatási intézmény biztosította, és a laikusok számára is érdekes kísérletek zajlottak Bagosi Róbert Krisztián fizikai szakos pedagógus vezetésével, aki közérthetően, érdekesen magyarázta el a kísérletek hátterét.  

Kapu Tibor kísérletei Gyulára is elértek
Az érdekes programon Kapu Tibor kísérleteit ismételték meg a diákok. Fotó: Dinya Magdolna

Kapu Tibor kísérleteit ismételték meg

Zámori Ida kérdésünkre elmondta, nagyon sokan érdeklődtek a lehetőség iránt, valamennyi évfolyamból vettek részt diákok a tanórán kívüli foglalkozáson.

– Természetesen Kapu Tibor és az általa képviselt tudás és tudomány nagyon vonzó, de a jelentkezők száma is láttatja, hogy mennyire fontosak a természettudományok a fiatalok számára. A Nemzeti Tudósképző Akadémiával kötött megállapodás a biológia és a kémiai vonalat erősíti, a csütörtöki foglalkozás pedig a fizikáét – tette hozzá. 

A kísérletek pedig nagyon változatosak voltak:

  • Mágneses kisautó (Fridge rover) - Miért mászik meg egyes felületeket?
  • Csavaros gravitáció - A „g”, vagy annak hiányának kimutatása
  • Gravirugó (Slinky rugó) - A hullámok tánca
  • Pingpong labda - Merül vagy nem merül?
  • Nem várt fordulat - Tömegközéppont/Dzsanyibekov effektus
  • Folyadék (víz) lencse - Fókuszban a víz
  • Együtt vagy külön? - Bernoulli-effektus
  • Együtt vagy külön? - Összekapaszkodó lágy cellák
  • Szappanhártya - Lágy cella

Ahogy említettük, a kísérletek elvégzése során levetítették a Kapu Tibor által a Nemzetközi Űrállomáson elvégzett kísérletek felvételét. Így össze lehetett hasonlítani a földi- és a gravitáció nélküli állapotban végzett kísérleteket.

UNIverZOOM Gyulán

Fotók: Dinya Magdolna

Vonzóak a természettudományok

A főigazgató elmondta, a diákjaik mindig motiváltak és érdeklődnek az ilyen lehetőségek iránt is.

– Gimnáziumunk – kiváló kollégáink munkájának eredményeként nagyon komoly természettudományos képzést biztosít a fiatalok számára, amihez korszerű eszközrendszer csatlakozik a Gyulai Tankerületi Központ támogatásával – hangsúlyozta. – Az Öveges labor, illetve a Nemzeti Tudósképző Akadémia bemutatóterme egyaránt ezt a célt szolgálja. Ennek következtében a gimnázium felvételiző diákjai között az orvosi-egészségügyi pálya a harmadik legnépszerűbb; a harmadik legtöbb diákot ezekre a szakokra veszik fel, csak a gazdasági és bölcsészettudományi irány előzi meg ezeket az egyetemi képzéseket.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
