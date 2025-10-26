október 26., vasárnap

Gasztroprogram

1 órája

Eljött a töltött káposzta napja a kolbászfesztiválon – galériával, videóval

Csabai Kolbászfesztivál

Eljött a nagylevelű káposzta ideje, de kellett a savanyú és a hús is, hogy töltött káposzta szülessen. Vasárnap sem csüggedtek a Csabai Kolbászfesztivál 2025 versenyzői és látogatói, főtt a töltött káposzta, készült, sült a kolbász.

Nyemcsok László

Nová Lhuta, Velká nad Veličkou, ezzel kezdődött a vasárnap reggel, Csehországból is érkeztek vendégek a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényére. Költemények születtek a töltöttkáposzta-főző versenyre, az egyik így hangzott: Éhes szájak sorban állnak, esélyt adnak a kanálnak. Ha elég finomat főztünk, és te is elégedett vagy, már győztünk.

Töltöttkáposzta-főző verseny
Töltöttkáposzta-főző verseny a kolbászfesztiválon. Fotó: Kiss Zoltán

Több mint 20 csapat főzte a töltött káposztát az MBH színpadánál, csaknem 60 csapat gyúrta kolbászt a Cégek Csatáján. Többen elmondták, még szerencse, hogy volt az óraátállítás, így egy órával többet lehetett aludni vasárnapra virradóra, mert a szombati gyúrás kemény volt.

Cégek csatája a kolbászfesztiválon

Fotók: Kiss Zoltán

 

Káposztafőző verseny

Fotók: Kiss Zoltán

 

