Eljött a töltött káposzta napja a kolbászfesztiválon – galériával, videóval

Nová Lhuta, Velká nad Veličkou, ezzel kezdődött a vasárnap reggel, Csehországból is érkeztek vendégek a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényére. Költemények születtek a töltöttkáposzta-főző versenyre, az egyik így hangzott: Éhes szájak sorban állnak, esélyt adnak a kanálnak. Ha elég finomat főztünk, és te is elégedett vagy, már győztünk.

Töltöttkáposzta-főző verseny a kolbászfesztiválon. Fotó: Kiss Zoltán

Több mint 20 csapat főzte a töltött káposztát az MBH színpadánál, csaknem 60 csapat gyúrta kolbászt a Cégek Csatáján. Többen elmondták, még szerencse, hogy volt az óraátállítás, így egy órával többet lehetett aludni vasárnapra virradóra, mert a szombati gyúrás kemény volt.