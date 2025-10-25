A világhírű professzor díszpolgár lett abban a városban, ahol kifogta a nagy halat

Csongrád városa ünnepi képviselő-testületi ülést tartott október 23-án. Városi elismeréseket adtak át, a díszpolgári címet dr. Kaáli Nagy Géza kapta meg.

A világhírű nőgyógyász Gyulán született, az orosházi Táncsics gimnáziumban érettségizett, majd Szegeden szerezte meg orvosi diplomáját.

Kaáli Nagy Géza professzor lett Csongrád új díszpolgára. Fotó: Hajdu Anikó/Délmagyarország.

Kaáli Nagy Géza itt volt katona és segédorvos

A csongrádi ünnepségen elhangzott: a professzor az orvosi pályája elején a Csongrádi Szülőotthonban dolgozott. Ott töltötte le kötelező sorkatonai szolgálatát és mint életrajzi könyvében is szerepel, a csongrádi Tisza-parton, katonai egyenruhában fogta élete legnagyobb halát. Erről így írt a Valóra vált álmok című visszaemlékezésében:

Segédorvosi állást kaptam a csongrádi szülőotthonban. Talán 8-10 szülést vezethettem, amikor januárban behívtak hat hónapos katonai szolgálatra. A laktanya a Tisza mellett helyezkedett el, sokat horgásztam szabadidőmben, itt fogtam életem legnagyobb balinját. Lehetett 5-6 kilós, a derekamtól leért egészen a földig. Fényképpel is tudom bizonyítani, ugyanis mindenki tudja, hogy a pecások mindig túloznak a fogott hal méretét illetően. Büszkén vittem haza a fogásomat Orosházára, ahol napokig halat ettünk ebédre és vacsorára is. Ezt mindenki imádta... Hat hónap leteltével 1969. július elsejétől visszamentem a csongrádi szülőotthonba dolgozni...

Csongrádon készült Kaáli Nagy Gézáról az utolsó magyarországi fénykép is, mely után az Egyesült Államokba emigrált, ahol – mint az a méltatásában elhangzott – amerikai mércével mérve is páratlan szakmai karriert futott be.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Ez a harmadik díszpolgári címe

A professzor

Orosháza (2010)

és Sarkad (2013)

önkormányzatától is átvehette ezt az elismerést korábban.

Könyv is született munkájáról

A professzor a Táncsics gimnáziunak is a mecénása

A Délmagyarország cikke szerint professzor lett a világ egyik leghíresebb egyetemi klinikáján, az Albert Einstein College of Medicine Szülészeti és Nőgyógyászati klinikán, szabadalmaira és közleményeire nemzetközi szinten is felfigyeltek. Az első lombikbébi 1986-ban született meg neki köszönhetően. 1992-ben megalapította az asszisztált reprodukcióra specializálódott magyarországi Kaáli Intézetet, amely a világ egyik legnagyobb intézményrendszerévé nőtte ki magát. Működése alatt 30 ezer náluk fogant gyermek született meg Magyarországon. Kaáli professzor az oktatást is mindig szívügyének tartotta: segítségével mintegy 250 hazai orvos, biológus és orvostanhallgató jutott ki ösztöndíj vagy támogatás formájában külföldi kongresszusokra, tanfolyamokra és továbbképzésekre. Emellett évtizedek óta ösztöndíjakkal támogatja volt gimnáziuma diákjait és felkészítő tanárait. Az orosházi iskolában 2022-ben egy természettudományos tehetségtámogató műhelyt is létesített, amely a Szegedi Tudományegyetemmel karöltve a regionális oktatás meghatározó tényezőjévé vált. Intézeteinek eladása után most a dörgicsei Kaáli Autó-Motor Múzeum fejlesztésével foglalkozik, mely mára az ország legnagyobb tematikus kiállítóhelye, és Európa-szerte ismert.