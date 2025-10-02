Új eszközt vásároltak a jubileumi, báli bevételből

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a 130 éves jubileumát méltó módon megünnepelte, többek között a márciusban rendezett jótékonysági bál is e sorozat része volt. A rendezvény bevételéből egy modern interaktív panelt vásároltak. Mostantól ez a dísztermüket gazdagítja, a jövőben számos színvonalas rendezvényükhöz hozzájárul.



A diákok örömmel vették birtokba az új eszközt. Fotó: Facebook