130 év
2 órája
Új eszközt vásároltak a jubileumi, báli bevételből
Fennállásának 130 éves évfordulóját ünnepelte a református iskola tavaly. Az idei tanévet is sok újdonsággal tervezik.
Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a 130 éves jubileumát méltó módon megünnepelte, többek között a márciusban rendezett jótékonysági bál is e sorozat része volt. A rendezvény bevételéből egy modern interaktív panelt vásároltak. Mostantól ez a dísztermüket gazdagítja, a jövőben számos színvonalas rendezvényükhöz hozzájárul.
