október 24., péntek

Salamon névnap

11°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Máv információ

1 órája

Jön az óraátállítás: változik ennek a vonatnak a menetrendje

Címkék#MÁV#közlemény#menetrend

Október 26-án, vasárnap tér vissza a téli időszámítás, az órákat hivatalosan hajnali háromkor kettő órára állítják vissza. Az óraigazítás néhány belföldi és nemzetközi vonat menetrendjét egyaránt érinti.

Beol.hu

Az óraállítás Magyarország területén öt nemzetközi vonatot érint. Ezek közül a Békés vármegyei utazóközönség számára kettő lehet érdekes. A Bécs és Bukarest között közlekedő Dacia EuroCity (EC 347) Lőkösházáig a nyári időszámítás szerint közlekedik, onnan a téli időszámítás szerinti 2:00-kor indul. A Bukarest és Bécs között közlekedő Dacia EuroCity (EC 346) Lőkösházáról már a téli időszámítás szerint 2:39-kor indul.

Az egyéb menterendi változásokról a MÁV közleményéből értesülhetnek az érintettek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu