Jön az óraátállítás: változik ennek a vonatnak a menetrendje
Október 26-án, vasárnap tér vissza a téli időszámítás, az órákat hivatalosan hajnali háromkor kettő órára állítják vissza. Az óraigazítás néhány belföldi és nemzetközi vonat menetrendjét egyaránt érinti.
Az óraállítás Magyarország területén öt nemzetközi vonatot érint. Ezek közül a Békés vármegyei utazóközönség számára kettő lehet érdekes. A Bécs és Bukarest között közlekedő Dacia EuroCity (EC 347) Lőkösházáig a nyári időszámítás szerint közlekedik, onnan a téli időszámítás szerinti 2:00-kor indul. A Bukarest és Bécs között közlekedő Dacia EuroCity (EC 346) Lőkösházáról már a téli időszámítás szerint 2:39-kor indul.
Az egyéb menterendi változásokról a MÁV közleményéből értesülhetnek az érintettek.
