Jön az óraátállítás: változik ennek a vonatnak a menetrendje

Az óraállítás Magyarország területén öt nemzetközi vonatot érint. Ezek közül a Békés vármegyei utazóközönség számára kettő lehet érdekes. A Bécs és Bukarest között közlekedő Dacia EuroCity (EC 347) Lőkösházáig a nyári időszámítás szerint közlekedik, onnan a téli időszámítás szerinti 2:00-kor indul. A Bukarest és Bécs között közlekedő Dacia EuroCity (EC 346) Lőkösházáról már a téli időszámítás szerint 2:39-kor indul.

Az egyéb menterendi változásokról a MÁV közleményéből értesülhetnek az érintettek.