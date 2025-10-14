Jogászképzés indul Békéscsabán – új korszak vármegyénk felsőoktatásában – galériával

Békés vármegye főispánja, dr. Takács Árpád az egyetemi jogászképzés elindulása kapcsán elmondta, Békés vármegyének óriási szüksége van a felsőoktatási lehetőségek bővítésére, a szakképzésre és olyan gyakorlati tudás megszerzésének lehetőségére, ami a következő időszakban kiemelten fontossá válhat a térségben.

A jogászképzést megalapozó együttműködési megállapodást prof. dr. Gellén Klára, dr. Takács Árpád, dr. Fendler Judit kancellár és prof. dr. Dux László rektor írta alá. Fotó:Lehoczky Péter

Jogászképzés: lépésről lépésre jutottak el idáig

– A folyamat első lépése az volt, amikor az akkor Gál Ferenc Főiskola, a mostani Gál Ferenc Egyetem átvette a főiskola campusait Szarvason, Békéscsabán és Gyulán. Egy jól fejlődő, Békéscsabára és Békés vármegyébe jól beintegrálódó, elismert egyetemnek adhatunk otthont – fogalmazott. – A második lépés az volt, hogy miként lehet idehozni a mérnökképzést Békés vármegyébe. Mostanra van egy lába a mérnökképzésnek, amelyet a következő években magasabb szintre fogunk emelni. Olyan ipari beruházások, olyan befektetések előtt állunk, amelyek magukkal hozzák a szakképzés, az alkalmazott tudományok és a mérnökképzés új dimenzióit is.

Dr. Takács Árpád elmondta, a harmadik lépést a közigazgatási ismeretek oktatása jelentette, majd ezt követően az egyetemi jogászképzés meghonosításának kérdése került napirendre.

A vármegye fejlődésének pillérei

A főispán szólt arról, hogy a Békés vármegye fejlődése kapcsán négy pillérben gondolkodnak.