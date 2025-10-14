október 14., kedd

Áttörés

1 órája

Jogászképzés indul Békéscsabán – új korszak vármegyénk felsőoktatásában – galériával

Címkék#Békés vármegye#szükség#Gál Ferenc Egyetem#jogászképzés#korszak

A Békés vármegyei felsőoktatás életében kiemelt jelentőségű esemény történt kedden délelőtt Békéscsabán. Aláírták a Békés vármegyei, békéscsabai egyetemi jogászképzést megalapozó együttműködési megállapodást a Békés Vármegyei Kormányhivatalban. A képzés várhatóan már jövő szeptemberben elkezdődik.

Papp Gábor

Békés vármegye főispánja, dr. Takács Árpád az egyetemi jogászképzés elindulása kapcsán elmondta, Békés vármegyének óriási szüksége van a felsőoktatási lehetőségek bővítésére, a szakképzésre és olyan gyakorlati tudás megszerzésének lehetőségére, ami a következő időszakban  kiemelten fontossá válhat a térségben.

Jogászképzés indul Békéscsabán
A jogászképzést megalapozó együttműködési megállapodást  prof. dr. Gellén Klára, dr. Takács Árpád, dr. Fendler Judit kancellár és prof. dr. Dux László rektor írta alá. Fotó:Lehoczky Péter

Jogászképzés: lépésről lépésre jutottak el idáig

– A folyamat első lépése az volt, amikor az akkor Gál Ferenc Főiskola, a mostani Gál Ferenc Egyetem átvette a főiskola campusait Szarvason, Békéscsabán és Gyulán. Egy jól fejlődő, Békéscsabára és Békés vármegyébe jól beintegrálódó, elismert egyetemnek adhatunk otthont – fogalmazott. – A második lépés az volt, hogy miként lehet idehozni a mérnökképzést Békés vármegyébe. Mostanra van egy lába a mérnökképzésnek, amelyet a következő években magasabb szintre fogunk emelni. Olyan ipari beruházások, olyan befektetések előtt állunk, amelyek magukkal hozzák a szakképzés, az alkalmazott tudományok és a mérnökképzés új dimenzióit is.

Dr. Takács Árpád elmondta, a harmadik lépést a közigazgatási ismeretek oktatása jelentette, majd ezt követően az egyetemi jogászképzés meghonosításának kérdése került napirendre.

A vármegye fejlődésének pillérei

A főispán szólt arról, hogy a Békés  vármegye fejlődése kapcsán négy pillérben gondolkodnak. 

  • Az első pillért az agrárium és a vidékfejlesztés jelenti. 
  • A másik pillért az ipari fejlesztések, a közlekedési beruházások biztosítják. 
  • Harmadik elem a szakképzés, a felsőoktatás, felnőttoktatás. Ide kapcsolódik a jogászképzés is.
  • a negyedik pillér pedig a turizmus fejlesztése.

Aláírták: jogászképzés indul a vármegyében

Fotók: Lehoczky Péter

Máris nagy az érdeklődés a képzés iránt

Hangsúlyozta, a jogászképzés iránt van igény, hiszen az önkormányzati és államigazgatási szférából már több mint százan érdeklődtek a lehetőség iránt.

Kitért arra, hogy mind a Szegedi Tudományegyetem, mind a Gál Ferenc Egyetem nagyon gyorsan reagált a kérdésre. A kormányhivatal és a két egyetem közös munkacsoportot hozott létre a jogászképzés elindításáért, amelynek helye Békéscsabán, a Gál Ferenc Egyetemen lesz, a képzést a Szegedi Tudományegyetem biztosítja, és – tette hozzá – szeretnék, ha Békés vármegyei szakoktatók is részt vennénk abban.

A nappali jogászképzést is megcéloznák

– A következő feladat, hogy a lehetőség a felvételi tájékoztatóban megjelenjen. A cél az, hogy 2026-ban elinduljon a levelező jogászképzés, és közben vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a következő években a nappali jogászképzést is biztosítani tudjuk – emelte ki. 

Perifériából központ lehet

Dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja elmondta, egyetemüknek hatalmas a társadalmi felelőssége a két megyében, Csongrád-Csanádban és Békésben.

– A Szegedi Tudományegyetemen 8-9 évvel ezelőtt meghatároztunk egy Dél-Alföldi Demográfiai Programot, amire felfűzzük intézményünk tevékenységét – fogalmazott. Kitért arra, hogy a térség periférikus helyzete Trianon után alakult ki, és sokáig megmaradt. 

– Az utóbbi időben nagyon erős a kormányzati kezdeményezés arra, hogy ez megváltozzon – hangsúlyozta. – A kormányzati politika szerint az ipart és a gazdaságot erősíteni kell, ami mind-mind segíti, hogy itt tudjunk élni – tette hozzá. – Kötelességünk elősegíteni, hogy a két vármegye perifériából ismét központ legyen.

Komoly mérföldkőhöz érkeztek

Prof. dr. Gellén Klára, a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese kifejtette, nagyon komoly mérföldkőhöz érkeztek a Gál Ferenc Egyetemmel és a Békés Vármegyei Kormányhivatallal megvalósult együttműködés terén. Ennek kapcsán szólt a Békés vármegyei mérnök és informatikus képzésről. 

– Látva a felvételi adatokat, elmondható, hogy évről évre növekszik a jelentkezők száma – emelte ki.

Mint mondta, az új képzés, az új képzések indításával megteremtik a vállalatok számára a humánerőforrás feltételrendszerét.

– A régió fejlődéséhez nagy szüksége van a jogászokra, és a Szegedi Tudományegyetem jogi kara kiváló képzést nyújt – folytatta a gondolatot. – Az egyetem csapata azon dolgozik, hogy szeptemberben elkezdődjön a képzés.

Akár újabb képzések indulhatnak a vármegyében

Szólt arról, hogy itt nem fognak megállni, egyeztetnek majd arról, hogy még milyen képzéseket lenne érdemes Békés vármegyében elindítani.

– Fel kell térképezni a régió szükségleteit a gazdasági fejlődés függvényében. Az ideérkező cégeknek speciális tudásra van szükségük, és az ismeretanyagot a cégekkel közösen tudjuk kifejleszteni, akár közös modulokat hirdetve és akár közös tanszéket létrehozva velük – hangsúlyozta. Kitért a részismereti képzések, illetve azok helyben megtartásának jelentőségére is.

Erősödik az összefogás

Dr. Törőcsikné prof. dr. Görög Márta Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja elmondta, rengeteg Békés vármegyei szakember végzett a szegedi jogi karon, és sokan közülük visszatértek Békésbe kiteljesedni.

– Megannyi területen kapcsolódunk egymáshoz, szakmai, tudományos, szakmai-közéleti szálakon, amelyek egyre erősödnek – tette hozzá. Nagyon fontosnak nevezte, hogy vizsgálják, hogy az oktatási célcsoportjuknak mik az igényei.

Kifejtette, a munkacsoportban felmérik, hogy mi lesz a módszertan, ami legjobban illeszkedik a Békés vármegyei levelező oktatásban résztvevők igényeihez. 

Komoly fejlődés előtt áll Békés vármegye

Prof. dr. Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektor elmondta, az elmúlt évtizedekben Békés vármegyei campusokkal bővülve alakult ki egyetemük jelenlegi struktúrája.

– A Gál Ferenc Egyetemen három évvel ezelőtt 300 első éves hallgatóval indult a tanév, idén 1400-zal – emelte ki. – A hallgatók 60-65 százaléka Békés megyei. 

Prof. dr. Dux László szólt arról, hogy a két egyetem rendkívül jól kiegészíti egymást oktatási, fejlesztési, kutatási területeken egyaránt. Mint mondta, Békés vármegye komoly gazdasági fejlődés előtt áll. – Az ezzel járó kihívások mindent érintenek, nemcsak a szakemberek képzését, hanem a jogi, nyelvi, kulturális és kommunikációs kultúrát is, hiszen a várható beruházások számos beszállító céget el elérnek majd – fogalmazott.

Lendületről lendületre

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, az egész város, az egész vármegye nagyon sokat köszönhet a Gál Ferenc Egyetemnek.

– Békéscsabán a felsőfokú képzés majdnem elsorvadt, amit a Gál Ferenc Egyetem mentett meg. Az intézmény azóta is „lendületre lendületre” támogatja, működteti Békés vármegye felsőfokú képzését – folytatta a gondolatot. – A kedden megkötött megállapodás segíti, hogy a vármegyénket sokszor jellemző kishitűség csökkenjen, és minél több emberben kialakuljon az a hit , hogy van értelme a jövőt Békés vármegyében és Békéscsabán  tervezni. A megállapodással jó üzeneteket tudunk a fiatalabb korosztálynak eljuttatni.

Kitért arra, hogy Békéscsaba több éve egy nagyon erős fejlődési pályán áll, amelyben a kormánytámogatásoknak fontos szerepe van.

– A közlekedési feltételek sokat javultak, kiváló szakképző műhelyeink vannak, kiváló középiskoláink vannak, jelentős beruházás előtt állunk – részletezte. 

 

