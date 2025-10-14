2 órája
Jogászképzés indul Békéscsabán – új korszak vármegyénk felsőoktatásában – galériával
A Békés vármegyei felsőoktatás életében kiemelt jelentőségű esemény történt kedden délelőtt Békéscsabán. Aláírták a Békés vármegyei, békéscsabai egyetemi jogászképzést megalapozó együttműködési megállapodást a Békés Vármegyei Kormányhivatalban. A képzés várhatóan már jövő szeptemberben elkezdődik.
Békés vármegye főispánja, dr. Takács Árpád az egyetemi jogászképzés elindulása kapcsán elmondta, Békés vármegyének óriási szüksége van a felsőoktatási lehetőségek bővítésére, a szakképzésre és olyan gyakorlati tudás megszerzésének lehetőségére, ami a következő időszakban kiemelten fontossá válhat a térségben.
Jogászképzés: lépésről lépésre jutottak el idáig
– A folyamat első lépése az volt, amikor az akkor Gál Ferenc Főiskola, a mostani Gál Ferenc Egyetem átvette a főiskola campusait Szarvason, Békéscsabán és Gyulán. Egy jól fejlődő, Békéscsabára és Békés vármegyébe jól beintegrálódó, elismert egyetemnek adhatunk otthont – fogalmazott. – A második lépés az volt, hogy miként lehet idehozni a mérnökképzést Békés vármegyébe. Mostanra van egy lába a mérnökképzésnek, amelyet a következő években magasabb szintre fogunk emelni. Olyan ipari beruházások, olyan befektetések előtt állunk, amelyek magukkal hozzák a szakképzés, az alkalmazott tudományok és a mérnökképzés új dimenzióit is.
Dr. Takács Árpád elmondta, a harmadik lépést a közigazgatási ismeretek oktatása jelentette, majd ezt követően az egyetemi jogászképzés meghonosításának kérdése került napirendre.
A vármegye fejlődésének pillérei
A főispán szólt arról, hogy a Békés vármegye fejlődése kapcsán négy pillérben gondolkodnak.
- Az első pillért az agrárium és a vidékfejlesztés jelenti.
- A másik pillért az ipari fejlesztések, a közlekedési beruházások biztosítják.
- Harmadik elem a szakképzés, a felsőoktatás, felnőttoktatás. Ide kapcsolódik a jogászképzés is.
- a negyedik pillér pedig a turizmus fejlesztése.
Aláírták: jogászképzés indul a vármegyébenFotók: Lehoczky Péter
Máris nagy az érdeklődés a képzés iránt
Hangsúlyozta, a jogászképzés iránt van igény, hiszen az önkormányzati és államigazgatási szférából már több mint százan érdeklődtek a lehetőség iránt.
Kitért arra, hogy mind a Szegedi Tudományegyetem, mind a Gál Ferenc Egyetem nagyon gyorsan reagált a kérdésre. A kormányhivatal és a két egyetem közös munkacsoportot hozott létre a jogászképzés elindításáért, amelynek helye Békéscsabán, a Gál Ferenc Egyetemen lesz, a képzést a Szegedi Tudományegyetem biztosítja, és – tette hozzá – szeretnék, ha Békés vármegyei szakoktatók is részt vennénk abban.
A nappali jogászképzést is megcéloznák
– A következő feladat, hogy a lehetőség a felvételi tájékoztatóban megjelenjen. A cél az, hogy 2026-ban elinduljon a levelező jogászképzés, és közben vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a következő években a nappali jogászképzést is biztosítani tudjuk – emelte ki.
Perifériából központ lehet
Dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja elmondta, egyetemüknek hatalmas a társadalmi felelőssége a két megyében, Csongrád-Csanádban és Békésben.
– A Szegedi Tudományegyetemen 8-9 évvel ezelőtt meghatároztunk egy Dél-Alföldi Demográfiai Programot, amire felfűzzük intézményünk tevékenységét – fogalmazott. Kitért arra, hogy a térség periférikus helyzete Trianon után alakult ki, és sokáig megmaradt.
– Az utóbbi időben nagyon erős a kormányzati kezdeményezés arra, hogy ez megváltozzon – hangsúlyozta. – A kormányzati politika szerint az ipart és a gazdaságot erősíteni kell, ami mind-mind segíti, hogy itt tudjunk élni – tette hozzá. – Kötelességünk elősegíteni, hogy a két vármegye perifériából ismét központ legyen.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Komoly mérföldkőhöz érkeztek
Prof. dr. Gellén Klára, a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese kifejtette, nagyon komoly mérföldkőhöz érkeztek a Gál Ferenc Egyetemmel és a Békés Vármegyei Kormányhivatallal megvalósult együttműködés terén. Ennek kapcsán szólt a Békés vármegyei mérnök és informatikus képzésről.
– Látva a felvételi adatokat, elmondható, hogy évről évre növekszik a jelentkezők száma – emelte ki.
Mint mondta, az új képzés, az új képzések indításával megteremtik a vállalatok számára a humánerőforrás feltételrendszerét.
– A régió fejlődéséhez nagy szüksége van a jogászokra, és a Szegedi Tudományegyetem jogi kara kiváló képzést nyújt – folytatta a gondolatot. – Az egyetem csapata azon dolgozik, hogy szeptemberben elkezdődjön a képzés.
Akár újabb képzések indulhatnak a vármegyében
Szólt arról, hogy itt nem fognak megállni, egyeztetnek majd arról, hogy még milyen képzéseket lenne érdemes Békés vármegyében elindítani.
– Fel kell térképezni a régió szükségleteit a gazdasági fejlődés függvényében. Az ideérkező cégeknek speciális tudásra van szükségük, és az ismeretanyagot a cégekkel közösen tudjuk kifejleszteni, akár közös modulokat hirdetve és akár közös tanszéket létrehozva velük – hangsúlyozta. Kitért a részismereti képzések, illetve azok helyben megtartásának jelentőségére is.
Erősödik az összefogás
Dr. Törőcsikné prof. dr. Görög Márta Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja elmondta, rengeteg Békés vármegyei szakember végzett a szegedi jogi karon, és sokan közülük visszatértek Békésbe kiteljesedni.
– Megannyi területen kapcsolódunk egymáshoz, szakmai, tudományos, szakmai-közéleti szálakon, amelyek egyre erősödnek – tette hozzá. Nagyon fontosnak nevezte, hogy vizsgálják, hogy az oktatási célcsoportjuknak mik az igényei.
Kifejtette, a munkacsoportban felmérik, hogy mi lesz a módszertan, ami legjobban illeszkedik a Békés vármegyei levelező oktatásban résztvevők igényeihez.
Komoly fejlődés előtt áll Békés vármegye
Prof. dr. Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektor elmondta, az elmúlt évtizedekben Békés vármegyei campusokkal bővülve alakult ki egyetemük jelenlegi struktúrája.
– A Gál Ferenc Egyetemen három évvel ezelőtt 300 első éves hallgatóval indult a tanév, idén 1400-zal – emelte ki. – A hallgatók 60-65 százaléka Békés megyei.
Prof. dr. Dux László szólt arról, hogy a két egyetem rendkívül jól kiegészíti egymást oktatási, fejlesztési, kutatási területeken egyaránt. Mint mondta, Békés vármegye komoly gazdasági fejlődés előtt áll. – Az ezzel járó kihívások mindent érintenek, nemcsak a szakemberek képzését, hanem a jogi, nyelvi, kulturális és kommunikációs kultúrát is, hiszen a várható beruházások számos beszállító céget el elérnek majd – fogalmazott.
Lendületről lendületre
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, az egész város, az egész vármegye nagyon sokat köszönhet a Gál Ferenc Egyetemnek.
– Békéscsabán a felsőfokú képzés majdnem elsorvadt, amit a Gál Ferenc Egyetem mentett meg. Az intézmény azóta is „lendületre lendületre” támogatja, működteti Békés vármegye felsőfokú képzését – folytatta a gondolatot. – A kedden megkötött megállapodás segíti, hogy a vármegyénket sokszor jellemző kishitűség csökkenjen, és minél több emberben kialakuljon az a hit , hogy van értelme a jövőt Békés vármegyében és Békéscsabán tervezni. A megállapodással jó üzeneteket tudunk a fiatalabb korosztálynak eljuttatni.
Kitért arra, hogy Békéscsaba több éve egy nagyon erős fejlődési pályán áll, amelyben a kormánytámogatásoknak fontos szerepe van.
– A közlekedési feltételek sokat javultak, kiváló szakképző műhelyeink vannak, kiváló középiskoláink vannak, jelentős beruházás előtt állunk – részletezte.
Autópályát avattak a szomszédban, Békésből is könnyebbé válik a közlekedés