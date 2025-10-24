1 órája
A Dobozi Kisgömböcök közé ékelődtek be a Jankay Malackái a kolbászfesztiválon
Kihirdették a Csabai Kolbászfesztivál első, csütörtöki versenyének, az óvodások és általános iskolások gyúrásának eredményét.
Az első és harmadik díjat a Dobozi Kisgömböcök két csapata érdemelte ki a Prohászka Béla, Venesz-díjas mesterszakács vezette zsűritől. A második helyen a Jankay Malackái végeztek. A további díjazottak: Belvárosi Varázslatos Kolbász Gyerekek 2.b, Tarhusi, Fradisták, Kondorosi Focista Betyárok, Big Pig Team, Gyurmancsok, Jaminai nótások, KolbÁSZok, Paprikások, Tündérkerti kolbászkák, Belvárosi Röfögők.
Pallér Sándor lett a kolbászkirály
Hivatalosan is megnyílt csütörtökön este a fesztivál. A Csabai Kolbászfesztivál 2025 keretében átadták a nemzetközi szárazkolbászverseny díjait is, a zsűri döntése alapján Pallér Sándor lett a kolbászkirály.
