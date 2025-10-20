Baj van
1 órája
Behalt egy csomó oldal, hatalmas leállás az interneten
Ha valamit most nem tudsz elérni, nem nálad van a hiba.
Sokan szembesülhetnek most azzal, hogy nem tudnak valamit elérni.
Fotó: Illuszráció: Shutterstock
Leállt a fél internet: egy csomó népszerű oldal nem érhető el az Amazon Web Services működési gondjai miatt. Érintett például a Snapchat, a Roblox, az HBO Max, a Disney+, az IMDb, de a Reddit vagy a Tinder is. Az Independent cikke szerint szintén elérhetetlen a Fortnite, a Duolingo és a Canva is.
Hírek szerint a kártyás fizetés is akadozhat. A hibát már a cég is észlelte, ígéretük szerint gőzerővel dolgoznak a probléma megoldásán.
Ezt ne hagyja ki!Riasztás
1 órája
Drámai fotókon a megrázó baleset: anya és lánya ült a felborult autóban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre