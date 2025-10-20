október 20., hétfő

Baj van

1 órája

Behalt egy csomó oldal, hatalmas leállás az interneten

Ha valamit most nem tudsz elérni, nem nálad van a hiba.

Sokan szembesülhetnek most azzal, hogy nem tudnak valamit elérni.

Leállt a fél internet: egy csomó népszerű oldal nem érhető el az Amazon Web Services működési gondjai miatt. Érintett például a Snapchat, a Roblox, az HBO Max, a Disney+, az IMDb, de a Reddit vagy a Tinder is. Az Independent cikke szerint szintén elérhetetlen a Fortnite, a Duolingo és a Canva is. 

Hírek szerint a kártyás fizetés is akadozhat. A hibát már a cég is észlelte, ígéretük szerint gőzerővel dolgoznak a probléma megoldásán.

 

