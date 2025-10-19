1 órája
Ingyen laptop jár rengeteg családnak, meghosszabbították a határidőt
Fontos dátumot közölt a szaktárca államtitkára, eddig igényelhetik a szülők az ingyen laptopot iskolás gyermekük számára.
Az 5. évfolyamos tanulók is ingyenes notebookhoz juthatnak a köznevelési intézményekben a meghosszabbított határidőnek köszönhetően.
A magyar köznevelésben 5-12 évfolyamokon minden tanuló ingyenes használatba kapja a notebookot. Az 5. évfolyamos diákok és akik eddig még nem igényelték, most ingyenes használatra notebookot kérhetnek a köznevelési intézményekben. Több mint 50.000 tanuló szülői már regisztráltak! A határidőt november 5-ig meghosszabbította a Klebelsberg Központ - írta Dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a Facebook-oldalán.
Részletes leírás a KRÉTA Tudásbázisban. Itt érhető el.
