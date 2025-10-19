Ingyen laptop jár rengeteg családnak, meghosszabbították a határidőt

A magyar köznevelésben 5-12 évfolyamokon minden tanuló ingyenes használatba kapja a notebookot. Az 5. évfolyamos diákok és akik eddig még nem igényelték, most ingyenes használatra notebookot kérhetnek a köznevelési intézményekben. Több mint 50.000 tanuló szülői már regisztráltak! A határidőt november 5-ig meghosszabbította a Klebelsberg Központ - írta Dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a Facebook-oldalán.

Részletes leírás a KRÉTA Tudásbázisban. Itt érhető el.