A Telekom ügyfeleknek most korlátlan, ingyen internet és telefon jár, mutatjuk, mikor

Minden Telekom ügyfélnek jár ingyen internet, korlátlan belföldi mobilnet, amennyiben teljesül néhány feltétel. A cég hivatalos weboldalán közölte az akció részleteit.

Ingyen internet: a Telekom ügyfelek igényelhetik. Forrás: MW-archív

Mikor jár ingyen Telekom internet?

Ingyen Telekom internet jár akkor, ha az otthoni Telekom internet hibásan működik. Ebben az esetben korlátlan belföldi mobilnetet kapnak a Telekom előfizetők. Ha a Telekom TV-szolgáltatása állt le, akkor korlátlan Telekom mobil adat és Telekom TV GO szolgáltatás igényelhető. Amennyiben a vezetékes Telekom telefon működésében van hiba, akkor korlátlan mobil hang kedvezményt kapnak az ügyfelek.

Hogyan igényelhető a Telekom ingyen internet?

Ha hibásan működik az otthoni internet, TV vagy telefon és nem lehet azonnal elhárítani a problémát, akkor a Netgarancia szolgáltatással ingyen Telekom internet jár. A hibabejelentés és a Netgarancia szolgáltatás igénylése után már csak a Telekomos mobilszámot kell megadni.

Azonnal nem elhárítható hiba

A Telekom hivatalos tájékoztatója szerint akkor beszélhetünk azonnal nem elhárítható hibáról, ha

a hiba elhárításához helyszíni kiszállás kell,

a hiba elhárításához további egyeztetés szükséges.

Ingyen internet: SMS értesítést küldenek róla

Az ingyen internet, korlátlan mobilnet, mobil adat és mobil hang aktiválásról SMS értesítés jön. Ezt követően 72 óráig lehet használni a Netgarancia szolgáltatást. Domino előfizetés vagy Költségkontroll opció esetében a Telekom ingyen internetének használata előtt újra kell indítani a mobilt – írja a Telekom hivatalos oldala.

Előre szóltak: ilyenkor is jár az ingyen internet Telekom ügyfélként?

Előfordulhat, hogy a Telekom SMS értesítőt küld a hálózatfejlesztésről, korszerűsítésről vagy meghibásodásról, de ebben az esetben is jár Telekom internet ingyen. Ilyenkor SMS-ben küldenek egy Netgarancia aktiváló linket, amire rákattintva a Telekom ügyfélszolgálati chat alkalmazásában igényelhető az ingyen internet. A Telekomos mobilszámot ebben az esetben is meg kell majd adni. Az aktiválásról SMS-t küldenek. Ezt követően 72 óráig lehet használható az ingyen Telekom internet. Domino előfizetőknek ebben az esetben is újra kell indítani a mobilt.