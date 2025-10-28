2 órája
A Telekom ügyfeleknek most korlátlan, ingyen internet és telefon jár, mutatjuk, mikor
A Telekom ismét kedvez az előfizetőknek. Ingyen internet, korlátlan belföldi mobilnet jár minden ügyfélnek. A cég hivatalos oldalán adott ki tájékoztatást. Összeszedtük a legfontosabb részleteket.
Minden Telekom ügyfélnek jár ingyen internet, korlátlan belföldi mobilnet, amennyiben teljesül néhány feltétel. A cég hivatalos weboldalán közölte az akció részleteit.
Mikor jár ingyen Telekom internet?
Ingyen Telekom internet jár akkor, ha az otthoni Telekom internet hibásan működik. Ebben az esetben korlátlan belföldi mobilnetet kapnak a Telekom előfizetők. Ha a Telekom TV-szolgáltatása állt le, akkor korlátlan Telekom mobil adat és Telekom TV GO szolgáltatás igényelhető. Amennyiben a vezetékes Telekom telefon működésében van hiba, akkor korlátlan mobil hang kedvezményt kapnak az ügyfelek.
Hogyan igényelhető a Telekom ingyen internet?
Ha hibásan működik az otthoni internet, TV vagy telefon és nem lehet azonnal elhárítani a problémát, akkor a Netgarancia szolgáltatással ingyen Telekom internet jár. A hibabejelentés és a Netgarancia szolgáltatás igénylése után már csak a Telekomos mobilszámot kell megadni.
Azonnal nem elhárítható hiba
A Telekom hivatalos tájékoztatója szerint akkor beszélhetünk azonnal nem elhárítható hibáról, ha
- a hiba elhárításához helyszíni kiszállás kell,
- a hiba elhárításához további egyeztetés szükséges.
Ingyen internet: SMS értesítést küldenek róla
Az ingyen internet, korlátlan mobilnet, mobil adat és mobil hang aktiválásról SMS értesítés jön. Ezt követően 72 óráig lehet használni a Netgarancia szolgáltatást. Domino előfizetés vagy Költségkontroll opció esetében a Telekom ingyen internetének használata előtt újra kell indítani a mobilt – írja a Telekom hivatalos oldala.
Előre szóltak: ilyenkor is jár az ingyen internet Telekom ügyfélként?
Előfordulhat, hogy a Telekom SMS értesítőt küld a hálózatfejlesztésről, korszerűsítésről vagy meghibásodásról, de ebben az esetben is jár Telekom internet ingyen. Ilyenkor SMS-ben küldenek egy Netgarancia aktiváló linket, amire rákattintva a Telekom ügyfélszolgálati chat alkalmazásában igényelhető az ingyen internet. A Telekomos mobilszámot ebben az esetben is meg kell majd adni. Az aktiválásról SMS-t küldenek. Ezt követően 72 óráig lehet használható az ingyen Telekom internet. Domino előfizetőknek ebben az esetben is újra kell indítani a mobilt.
Magenta 1-es vagyok, mit csináljak?
A Telekom hivatalos weboldalán megjelent tájékoztató szerint a Magenta 1-es, Magenta 1 Dominós ügyfeleknek nincs teendőjük, automatikusan megkapják.
Külföldön is használható az ingyen Telekom internet?
Nem, az ingyen Telekom internet, a korlátlan adatforgalom, a korlátlan mobil adat csak belföldön használható. Roaming szolgáltatásra nem vehető igénybe.
Az ingyen mobil hang kedvezmény hol használható?
A Telekom hivatalos tájékoztatója szerint az ingyen mobil hang kedvezmény csak a Telekom hálózatán belüli belföldi irányra vonatkozik. Mobil és vezetékes szám egyaránt hívható.
Mi történik, ha marad ingyen internet Telekom számlámon a 72 óra leteltével?
A 72 óra elteltével elvész minden kedvezmény.
Milyen sebességű az ingyen Telekom internet?
Az ingyen internet sebessége megegyezik a már meglévő díjcsomagban kínált sebességgel.
