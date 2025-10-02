Házhoz vitték köszönetüket, és a meglepetés ajándékokat

Az idősek világnapján mondott köszönetet a 65 év feletti, életvitelszerűen Dombegyházon élőknek a polgármester. Dinyés Ildikó a közösségi oldalon arról írt, a művelődési ház felújítása miatt nem tudnak közösen, rendezvényen ünnepelni, de...

Emlékezetessé tették az idei idősek világnapját. Fotó: Facebook

A település vezetője az önkormányzat, a képviselő-testület nevében méltatta a szépkorúakat, kifejezve a község lakóinak a háláját, megbecsülését és szeretetét, hogy évtizedeken át munkájukkal, példamutatásukkal hozzájárultak e közösség gyarapodásához. Ajándékcsomagokat (meleg ételt, süteményt, meglepetést) juttattak el 460 dombegyházi időshöz.

– Az összefogás szép példája, amikor egy közösség szívvel-lélekkel tesz a másikért – írta a település vezetője. Mindenkinek, aki a helyi idősellátásban dolgozik, vagy más minőségében segítette a kezdeményezést, megköszönte a munkáját.