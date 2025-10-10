Megbecsüli a település az időseit, de nem csak ezt ünnepelték

Erdős Norbert országgyűlési képviselő az idősek világnapja alkalmából tartott rendezvényen megköszönte a résztvevő szépkorúaknak, hogy biztos erkölcsi alapokat adtak át a mostani nemzedéknek. Elmondta azt is, hogy az idősebb generációnak köszönhető számos, jelenleg természetesnek mondható infrastrukturális fejlesztés a községben. A képviselő kiemelte, folyamatosan azon dolgozik a település vezetésével együtt, hogy előremozdítsák Csanádapáca ügyét. Ezzel kapcsolatban megemlítette a minap átadott Szent Gellért úti járdafelújítást, illetve beszámolt arról a három új beruházásról is, melyekről már korábban az átadó ünnepségen is beszélt. Egyrészt tízmillió forintot nyert a község önkormányzata ingatlanfelújításra a Magyar Falu Programban, továbbá a csanádapácai evangélikus lelkészi hivatal épülete 25 millió forintból újulhat meg, illetve több mint kétmillió forintból egy hungarikum emlékparkot hoznak létre a községben.

Az idősek világnapja rendezvényen Erdős Norbert országgyűlési képviselő és Mórocz Ildikó polgármester ismertette a nyertes hungarikum pályázat részleteit. Fotó: Vincze Attila

Az idősek világnapja mellett szó esett a nyertes hungarikum pályázatról is

Mórocz Ildikó, Csanádapáca polgármestere a nyertes hungarikum pályázattal kapcsolatban kiemelte, a fejlesztés keretében a Mázsaháznál lévő közparkban különböző installációkat helyeznek ki, emléket állítva az egykori kisvasútnak. Hangsúlyozta, hogy továbbá lesz egy fotópont is, valamint reményeik szerint a későbbiekben a parkot szeretnék közösségi térré alakítani, melyben akár egy játszótér is helyet foglalna. A polgármester emellett köszönetet mondott a csanádapácai szépkorúaknak, hogy megteremtették azokat az alapokat a településen, melyre építhetnek a jelenben.

Köszöntötték a kerek évfordulót ünneplő szépkorúakat

Az eseményen az időseket köszöntötte továbbá Erősné Földesi Ildikó, a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője, valamint Szemenyei Katalin, a Csanádapácai Szivárvány Nyugdíjas Egyesület vezetője, aki az idén 85. életévüket betöltő tagjaikat külön oklevéllel és ajándékkal köszöntötte. Végül Szigeti Szilárd evangélikus lelkész szólt a megjelent szépkorúakhoz.