Téli készülődés

31 perce

Beelőzték a hideget, hamarosan megérkezik a szén is

Címkék#Medgyesbodzás#barnakősz#tűzifa#mennyiség

A fázós reggeleket hűvös nappalok és hideg éjszakák követik. Az időjárás őszies arcát mutatja. Vannak települések, ahol beelőzték a hideg időt, a lakosságnál már ott a tüzelő.

Csete Ilona

A dél-békési településen megkezdődött az önkormányzati erdőből kitermelt tűzifa kiosztása. Medgyesbodzás polgármestere erről számolt be közösségi oldalán. Varga Gábor azt írta, ezt a mennyiséget még az év első két hónapjában kivágták.

A falu erdőjéből kitermelt fa kiszállítása zajlik. Fotó: Facebook

– Ezen a héten Medgyebodzáson kiosztjuk, folytatjuk Gábortelepen is a kiszállítást a segítőinkkel. Minden lakott háztartásba jut 3 mázsa fa.

A település 1,6 millió forint értékben nyert szociális barnakőszén vásárlásra forrást, 354 mázsa szenet vesznek, 177 igénylőnek lesz ebből majd tüzelője – tudtuk meg a polgármestertől.

 

 

