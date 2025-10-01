Beelőzték a hideget, hamarosan megérkezik a szén is

A dél-békési településen megkezdődött az önkormányzati erdőből kitermelt tűzifa kiosztása. Medgyesbodzás polgármestere erről számolt be közösségi oldalán. Varga Gábor azt írta, ezt a mennyiséget még az év első két hónapjában kivágták.

A falu erdőjéből kitermelt fa kiszállítása zajlik. Fotó: Facebook

– Ezen a héten Medgyebodzáson kiosztjuk, folytatjuk Gábortelepen is a kiszállítást a segítőinkkel. Minden lakott háztartásba jut 3 mázsa fa.

A település 1,6 millió forint értékben nyert szociális barnakőszén vásárlásra forrást, 354 mázsa szenet vesznek, 177 igénylőnek lesz ebből majd tüzelője – tudtuk meg a polgármestertől.