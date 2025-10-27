Huszonhét gyermek maradt éjszakára a titokzatos falak között - galériával

„Pizsamaparti az Almásy-kastélyban – egy éjszaka, amit sosem felejtünk” – írta Facebook-oldalán az Almásy-kastély Látogatóközpont. Mint megtudtuk, a gyerekek, vezetőik segítségével zseblámpával kalandoztak a termekben, közösen vacsorát készítettek, a saját magunk által szedett gyógynövényekből illatos teát főztek, játszottak, moziztak – és mindezt a kastély titokzatos falai között, sötétedés után.

27 gyermek töltötte az éjszakát az Almásy-kastély falai között. Fotó: Almásy-kastély

„Egy éjszaka, rengeteg nevetés, és megannyi varázslatos emlék… Most először (terveink szerint nem utoljára) telt meg a kastély gyerekzsivajjal éjszaka. Este 5-től egészen másnap délelőtt 10-ig 27 bátor kis felfedező töltötte velünk az éjszakát a kastély falai között” – fogalmaztak a szervezők.