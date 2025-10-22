Tehetséges fiatalok összművészeti sikere az idei gólyabál

Az ősz legelegánsabb és legjobban várt eseménye örökre beírta magát az iskola történetébe. A Mezőkovácsházi Hunyadi János Gimnázium ünnepélyes zenés-táncos műsorral egybekötött gólyabál rendezvényét Azok a kilencvenes évek címmel rendezték meg.

Hunyadi János Gimnázium: Az idei év alkotói csapata. Fotó: Szabó Ákos

– Öröm számunkra, hogy együtt ünnepelhettük az alma mater legfiatalabb évfolyamát, a kilencedikes diákokat, akik ezzel a nappal hivatalosan is a gimnáziumi közösség tagjaivá váltak.

Hunyadi János Gimnázium emlékezetes gólyabálja

– A gólyabál nem csupán hagyomány, hanem egy szimbolikus mérföldkő: a közös út első, ünnepélyes lépése. Ez az esemény minden évben kiemelkedő településünkön, hiszen az ide érkező kilencedik évfolyamos tanítványaink ezen az ünnepélyes esten válnak teljes jogú gimnáziumi diákpolgárokká – nyilatkozta Havancsák Piroska. A főigazgató azt is elárulta, az est művészeti produkciója, a Hunyadi János Gimnázium művészeti projektjeinek egyike, Szabó Ákos fotóművész (a középiskola egykori tanítványa) rendezésében kelt életre a színpadon.

Az esten, a Boros Béla előadóterem galériáján, Lukács Hanna fiatal festőművész, egykori hunyadis diák kiállításában gyönyörködhettek a vendégek. A rendezvény helyszíne is tartogatott látnivalókat: az ünnepi dekoráció megálmodója, életre hívója Koószné Molnár Melinda csodálatos őszi díszbe öltöztette azt.