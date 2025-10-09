Valóra vált álom a vízparton – szabadidőparkot alakítottak ki a tónál – galériával

Siklósi István, Mezőberény polgármestere a beruházás csütörtöki átadóján tartott beszédében kifejtette, több mint két évtizedes álom teljesült azzal, hogy megújulhatott a Hosszú-tó környezete. Mint felidézte, a 2000-es évek közepe táján már elvégeztek egy nagyobb beavatkozást a tónál, kikotorták, illetve rendbe tették az állóvíz medrét.

A Hosszú-tó környezete megújult, hangulatos szabadidőpark jött létre. A beruházást Dankó Béla, Madarászné Bereczki Zsuzsanna alpolgármester és Siklósi István adta át. Fotó: Jenei Péter

A Hosszú-tó környezete: 20 éve álmodoztak a megújulásról, most megvalósult

– Már akkor szinte mindenki arról álmodott, hogy a tó környezetében lesz egy futópálya. A közelmúltban sikerült egy pályázaton olyan támogatást elnyerni, amivel a tó környékén nemcsak egy futópályát alakíthattunk ki, hanem zöldíthettük a környezetet és egy szabadidőparkot létesíthettünk – fogalmazott a polgármester, aki hangsúlyozta, a fejlesztés nagy előrelépés a város életében, létrejött egy olyan, nyugodt környezetben fekvő park, ahová kimehetnek a családok, kimehetnek, akik futni vagy sétálni szeretnének.

A munka folytatódik, a horgászat is erősödik

Siklósi István kitért arra, hogy a munka folytatódik. Mint elmondta, tárgyalnak a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségével, és nagy valószínűséggel a KHESZ szakemberei kezelik majd a vízfelületet.

– A tónak eredetileg is volt horgászati jellege, amit így komolyabb módon tudnak megoldani – tette hozzá. Szólt arról, hogy a vízutánpótlás jelenti a legnagyobb gondot de négy év után sikerült megtalálni azt az utat, azt a megoldást, amelynek köszönhetően a tavat fel lehet tölteni a Körös vízével, legközelebb várhatóan tavasszal pumpálhatnak vizet a tóba.