Fejlesztés

7 órája

Valóra vált álom a vízparton – szabadidőparkot alakítottak ki a tónál – galériával

Címkék#szabadidőpark#Hosszú-tó#kutyás park#tó

Több mint 20 éves álom vált valóra a vízparton. Futópálya, játszótér, sétaút, fák és cserjék alkotják a szabadidőparkot, így megújult a Hosszú-tó környezete Mezőberényben. A városközpontban szintén fontos fejlesztések készültek el ugyanennek a projektnek a részeként.

Papp Gábor

Siklósi István, Mezőberény polgármestere a beruházás csütörtöki átadóján tartott beszédében kifejtette, több mint két évtizedes álom teljesült azzal, hogy megújulhatott a Hosszú-tó környezete. Mint felidézte, a 2000-es évek közepe táján már elvégeztek egy nagyobb beavatkozást a tónál, kikotorták, illetve rendbe tették az állóvíz medrét.  

A Hosszú-tó környezete megújult, hangulatos szabadidőpark jött létre
A Hosszú-tó környezete megújult, hangulatos szabadidőpark jött létre. A beruházást Dankó Béla, Madarászné Bereczki Zsuzsanna alpolgármester és Siklósi István adta át. Fotó: Jenei Péter

A Hosszú-tó környezete: 20 éve álmodoztak a megújulásról, most megvalósult

– Már akkor szinte mindenki arról álmodott, hogy a tó környezetében lesz egy futópálya. A közelmúltban sikerült egy pályázaton olyan támogatást elnyerni, amivel a tó környékén nemcsak egy futópályát alakíthattunk ki, hanem zöldíthettük a környezetet és egy szabadidőparkot létesíthettünk – fogalmazott a polgármester, aki hangsúlyozta, a fejlesztés nagy előrelépés a város életében, létrejött egy olyan, nyugodt környezetben fekvő park, ahová kimehetnek a családok, kimehetnek, akik futni vagy sétálni szeretnének.

A munka folytatódik, a horgászat is erősödik

Siklósi István kitért arra, hogy a munka folytatódik. Mint elmondta, tárgyalnak a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségével, és nagy valószínűséggel a KHESZ szakemberei kezelik majd a vízfelületet.

– A tónak eredetileg is volt horgászati jellege, amit így komolyabb módon tudnak megoldani – tette hozzá. Szólt arról, hogy a vízutánpótlás jelenti a legnagyobb gondot de négy év után sikerült megtalálni azt az utat, azt a megoldást, amelynek köszönhetően a tavat fel lehet tölteni a Körös vízével, legközelebb várhatóan tavasszal pumpálhatnak vizet a tóba.

Szabadidőpark jött létre a Hosszú-tónál

Fotók: Jenei Péter

A közelben kutyás parkot is kialakítanak

A polgármester bejelentette, döntöttek arról, hogy a közelben, a tótól 100 méterre, a volt Mátyás király úti óvodával szembeni részen található dombnál kutyás parkot jelölnek ki. A terület több mint 2500 négyzetméteres, és tervezik annak körbekerítését is, hiszen azután kutyafuttatónak is nevezhetik a helyet. Közterületen a kutyák kizárólag pórázon tartva tartózkodhatnak, bekerítést követően viszont szabadabban.

Miért nem átlagos fejlesztésről van szó?

Dankó Béla országgyűlési képviselő átadó beszédében elmondta, a tó és környéke jelentős pozitív változáson ment keresztül.

– Volt időszak, amikor kevésbé volt rendezett, mostanra viszont Mezőberény egyik éke és dísze lehet – emelte ki.

Az országgyűlési képviselő kifejtette, nem számít tipikusnak, hogy egyetlen projekt keretében egy városközponti és egy, a városszélén található terület is megújul.

– A fejlesztés két részét összeköti, hogy mind a két terület megszépült, a település még rendezettebbé vált, és mindkét beruházás a helyieket szolgálja – fogalmazott. Szólt arról, hogy a horgászok és az egyéb szabadidős tevékenységeket kedvelők jól megférnek majd a tó partján, annak közelében.

– A futópálya, a játszótér és az egyéb környezeti elemek szép és hasznos helyszínné tették a Hosszú-tó környékét – emelte ki.

Közel 342 millió forintból valósultak meg a fejlesztések

A két elemből álló fejlesztés közel 342 millió forintból valósult meg, amiből a Kossuth téren, a Gösser pizzériától a Széchenyi utcáig út-, parkoló- és járdafelújítás valósult meg, illetve zöldterületet is rendeztek, valamint mintegy ezer tő növényt ültettek el.

A közlekedési és parkolási infrastruktúra felújításával a közlekedés biztonságosabbá vált, valamint a tér nívósabb arculatot kapott.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A Hosszú-tónál 

  • a vízpart körül 1,1 kilométeres futópályát alakítottak ki és 
  • mulcsborítású sétaút is szolgálja a kikapcsolódást.
  • A futóút mentén köztéri padokat,
  • hulladékgyűjtőket,
  • kerékpártárolókat,
  • fedett asztal-padokat helyeztek el.
  • Körbekerített játszótér létesült például készségfejlesztő játékokkal, mászókával, rugós játékokkal, homokozóval.
  • Ivókút,
  • és 6 férőhelyes parkoló is szolgálja a szabadidőparkba érkezőket.
  • Fa- és cserjeültetés 1400 négyzetméteren
  • gyepesítés 5375 négyzetméteren területen valósult meg.

A tó minden korosztály számára kellemes kikapcsolódást ígért.

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
