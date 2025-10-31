október 31., péntek

Hősök és mártírok

1 órája

Olyat tettek, amivel az ellenség elismerését is kivívták - galériával

Címkék#Szabadság téren#emléknapja alkalom#háborúban#világháború

A legdrágábbat, az életüket áldozták a haza védelmében. Az ő tiszteletükre tartottak megemlékezést a hősök és mártírok emléknapja apropóján pénteken a békéscsabai Szabadság téren, a második világháborús emlékműnél. Két történetet is felidéztek, amelynek főszereplői tettükkel az ellenség elismerését is kivívták.

Licska Balázs

A hősök és mártírok emléknapja alkalmából tartottak megemlékezést pénteken a Szabadság téren, a második világháborús emlékműnél. A rendezvényen közreműködött Liszi Melinda, a Békéscsabai Jókai Színház művésze és Bakai László trombitaművész. 

A hősök és mártírok emléknapja alkalmából tartottak megemlékezést a békéscsabai Szabadság téren.
A hősök és mártírok emléknapja alkalmából tartottak megemlékezést a békéscsabai Szabadság téren. Fotó: Dinya Magdolna
  • Emlékezett Péterné Benedek Ágnes evangélikus lelkész,
  • Marti Miklós református lelkész, 
  • Szigeti Antal katolikus plébános,

az emlékművet pedig többen megkoszorúzták, például

  • az önkormányzat képviseletében dr. Bacsa Vendel jegyző és Szenteczki-Csipei Judit osztályvezető,
  • Békés Vármegye Önkormányzata nevében Szegedi Balázs, a vármegyei közgyűlés alelnöke.

A hősök és mártírok emléknapja alkalmából két történetet elevenítettek fel

Matematikailag tekintve a mohácsi vész, 1526 óta lehet, hogy kevés győztes háborút vívtak a magyarok, de nem ez a lényeg – mondta megemlékező beszédében Szabó László. A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium főigazgatója kiemelte: amikor nevelnek, tanítanak, akkor a hősökre, a mindennapokra kell a hangsúlyt helyezni. A bátorságot, az erényt, a becsületet, az önfeláldozást kell megmutatni, és hozott is két példát: egy portyát és egy rohamot. Hangsúlyozta: az emlékezet képes utat és eszmét mutatni.

A törökök elismerését is kivívta a négy Esterházy a vezekényi csatában 

1652-ben a béke nem volt valódi béke, voltak rablások Felső-Magyarországon is. Az érsekújvári főkapitány tudomására jutott, hogy a törökök portyáznak. Összejött egy 800-1000 katonából álló magyar sereg, hogy megvédhessék a Nyitra környéki falvakat, amelybe csatlakozott négy Esterházy is, mint saját magát kötelező nemes. A magyarok három és félszeres túlerővel néztek szembe, az egész napos vezekényi ütközetben pedig odaveszett mind a négy Eserházy, akik azonban a vitézségükkel a törökök elismerését is kivívták.

A hősök és mártírok emléknapja

Fotók: Dinya Magdolna

Több száz huszár indult rohamra az oroszok ellen a gépesített háborúban

Az első világháború idején, 1914 augusztusában, Galíciában anélkül, hogy megvárták volna a felderítők jelzéseit, hogy milyen erős ellenség van a túloldalon, a magyarok rohamot indítottak. Borodoknál több száz huszár veszett oda, egy illúzió volt, hogy egy gépesített háborúban lehet lovassággal sikereket elérni. A roham azonban meglepte a nehéztüzérséget is, és az oroszok elismeréssel szóltak a huszárokról, akik lényegében az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékeiben éltek.

 

