Olyat tettek, amivel az ellenség elismerését is kivívták - galériával

A hősök és mártírok emléknapja alkalmából tartottak megemlékezést pénteken a Szabadság téren, a második világháborús emlékműnél. A rendezvényen közreműködött Liszi Melinda, a Békéscsabai Jókai Színház művésze és Bakai László trombitaművész.

Emlékezett Péterné Benedek Ágnes evangélikus lelkész,

Marti Miklós református lelkész,

Szigeti Antal katolikus plébános,

az emlékművet pedig többen megkoszorúzták, például

az önkormányzat képviseletében dr. Bacsa Vendel jegyző és Szenteczki-Csipei Judit osztályvezető,

Békés Vármegye Önkormányzata nevében Szegedi Balázs, a vármegyei közgyűlés alelnöke.

A hősök és mártírok emléknapja alkalmából két történetet elevenítettek fel

Matematikailag tekintve a mohácsi vész, 1526 óta lehet, hogy kevés győztes háborút vívtak a magyarok, de nem ez a lényeg – mondta megemlékező beszédében Szabó László. A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium főigazgatója kiemelte: amikor nevelnek, tanítanak, akkor a hősökre, a mindennapokra kell a hangsúlyt helyezni. A bátorságot, az erényt, a becsületet, az önfeláldozást kell megmutatni, és hozott is két példát: egy portyát és egy rohamot. Hangsúlyozta: az emlékezet képes utat és eszmét mutatni.

A törökök elismerését is kivívta a négy Esterházy a vezekényi csatában

1652-ben a béke nem volt valódi béke, voltak rablások Felső-Magyarországon is. Az érsekújvári főkapitány tudomására jutott, hogy a törökök portyáznak. Összejött egy 800-1000 katonából álló magyar sereg, hogy megvédhessék a Nyitra környéki falvakat, amelybe csatlakozott négy Esterházy is, mint saját magát kötelező nemes. A magyarok három és félszeres túlerővel néztek szembe, az egész napos vezekényi ütközetben pedig odaveszett mind a négy Eserházy, akik azonban a vitézségükkel a törökök elismerését is kivívták.