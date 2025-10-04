október 4., szombat

Horvát autópálya-szakasz

50 perce

Végre közelebb kerül az Adria a Dél-Alföldhöz

Hosszú várakozás után közeledik a pillanat. Október első felében megnyílhat a horvát autópálya-szakasz a magyar határnál.

Beol.hu

A bama.hu legutóbbi információi szerint zajlik a horvát autópálya-szakasz forgalomba helyezése és a megelőző átadás-átvételi és műszaki ellenőrzési folyamat. 

A horvát autópálya-szakasz
Október első felében átadhatják a horvát autópálya-szakaszt. Fotó: Magyar Építők

Most rendkívüli hírről számoltak be, a horvát sajtó szerint ugyan az autópálya-szakasz megnyitása némi csúszással valósult meg, de október elején már használható lesz az új sztrádarész – írja a bama.hu oldala. 

Október első felében megnyílhat a horvát autópálya-szakasz

A bama.hu már korábban beszámolt arról, hogy a Budapestről induló, Pélmonostoron, Eszéken és Szarajevón át az Adriai-tengerig vezető autópálya horvátországi szakasza korábban elkészült. Az utolsó, Pélmonostortól a magyar határig tartó öt kilométeres szakaszt a horvátok július végén fejezték be.

A horvátok szerint már a napokban használható lesz az autópálya. 

A szakasz átadásának pontos időpontjáról és további részletekről a bama.hu oldalán olvashatnak. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Leteszteltük a gyűlölt horvátországi fizetőkapukat

Korábban már beszámoltunk róla, hogy leteszteltük a horvát fizetőkapukat, az eredmény borítékolható volt. A korábbi évekből tisztában voltunk vele, hogy a horvát főváros után elkezdődhetnek a torlódások, amelyeket részben – vagy teljesen? – a mai napig álló fizetőkapuk okoznak. Horvátország autópályamatrica szempontjából ugyanis egyedi: matricát nem tudsz venni, a felhajtásnál kapsz egy papírt, ennek alapján fizetsz lehajtáskor a megtett útnak megfelelően úthasználati díjat. 

Igen, szomszédaink még mindig ragaszkodnak ehhez a bevett módszerhez, ami rendkívül lelassítja a forgalmat: állhatsz te a csak bankkártyás vagy az ENC-sávba – ahol egy előre megvásárolt kis kütyü segítségével automatikusan tudsz átkelni –, ha el sem jutsz a tömött sorok miatt magáig a kapuig. Ilyen kis kütyüre, ENC bérlésére egyébként már itthon is számos lehetőség van.

Amennyiben megnyílik az új szakasz, az utazás sem lesz gyötrelem. Ha a jövőben nyaralást tervezel Horvátországba, olvasd el a teljes cikket, hogy felkészülten vághass neki az útnak – reméljük, az általunk tapasztalt probléma addigra a múlté lesz!

 

 

