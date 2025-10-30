Ők lettek a legjobbak a lövészversenyen – galériával, videóval

A versenyek csütörtökön 10 órától kezdődtek el, az ünnepélyes eredményhirdetést pedig a szarvasi Honvédelmi Sportközpontban tartották a délutáni órákban. A megmérettetés legjobbjainak kihirdetése előtt több elismerést és különdíjat adtak át a rendezvényen, példát mutatva ezzel a fiataloknak. A Szemere Miklós Alapítvány 2025-ben azzal a céllal hívta életre a névadójáról elnevezett díjat, hogy kiemelje és példaként állítsa a jövő nemzedéke számára a honvédelem iránt elkötelezett, kimagasló teljesítményt nyújtó munkatársakat. Az alapítvány ezen hitvallás mentén a díj átadásával fejezi ki megbecsülését a hazafias és honvédelmi nevelésben nyújtott kiemelkedő teljesítményért. Idén a Szemere Miklós-díjat Feszt Attila asztalitenisz-edző vehette át, a Honvédelmi Sportszövetség kitüntetését, annak bronzfokozatát pedig Fonád Zoltán, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium tanára és kadét instruktora kapta meg.

Szarvason rendezték meg csütörtökön a Szemere Miklós Háromtusa Lövész Csapatversenyt a Szemere Miklós Alapítvány és a Honvédelmi Sportszövetség közös szervezésében. Fotó: Jenei Péter

A Honvédelmi Sportszövetség egy egyedülálló sportmozgalmat épít

Az eseményen köszöntőt mondott dr. Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. Beszédében kiemelte, a cselekvő hazaszeret mentén egy egyedülállóan sajátos magyar honvédelmi sportmozgalmat akarnak felépíteni, amellyel a fiatalokat szélesebb körben tudják megszólítani, ezzel segítve a haza védelmének nemzeti ügyét. Hangsúlyozta, hogy jó az együttműködés a Magyar Honvédséggel, a kadétképzést pedig egy sikertörténetnek nevezte, hisz a 2017-ben indult programhoz mára 170 középiskola csatlakozott. Mint mondta, erre épül a Honvédelmi Sportközpontok működtetése, amely Szarvason kimagaslóan jól működik, beleértve a lövészetet, a birkózást és más küzdősportokat is.

– Alapvetően a békére készülünk és ezért kell a fiatalokat egy olyan tudással, képességgel felvértezni, amely a béke megtartásához elegendő, ehhez viszont jó felkészítés szükséges, továbbra is önkéntes alapon – fogalmazott.