október 30., csütörtök

Alfonz névnap

16°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Díjátadó

2 órája

Ők lettek a legjobbak a lövészversenyen – galériával, videóval

Címkék#Szarvas#Honvédelmi Sportközpont#Vajda Péter Evangélikus Gimnázium#sportmozgalom

Szarvason rendezték meg csütörtökön a Szemere Miklós Háromtusa Lövész Csapatversenyt. A Szemere Miklós Alapítvány és a Honvédelmi Sportszövetség közös szervezésében létrejött csapatversenyen a résztvevők három lövészeti versenyszámban mérték össze tudásukat.

Vincze Attila

A versenyek csütörtökön 10 órától kezdődtek el, az ünnepélyes eredményhirdetést pedig a szarvasi Honvédelmi Sportközpontban tartották a délutáni órákban. A megmérettetés legjobbjainak kihirdetése előtt több elismerést és különdíjat adtak át a rendezvényen, példát mutatva ezzel a fiataloknak. A Szemere Miklós Alapítvány 2025-ben azzal a céllal hívta életre a névadójáról elnevezett díjat, hogy kiemelje és példaként állítsa a jövő nemzedéke számára a honvédelem iránt elkötelezett, kimagasló teljesítményt nyújtó munkatársakat. Az alapítvány ezen hitvallás mentén a díj átadásával fejezi ki megbecsülését a hazafias és honvédelmi nevelésben nyújtott kiemelkedő teljesítményért. Idén a Szemere Miklós-díjat Feszt Attila asztalitenisz-edző vehette át, a Honvédelmi Sportszövetség kitüntetését, annak bronzfokozatát pedig Fonád Zoltán, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium tanára és kadét instruktora kapta meg.

Honvédelmi Sportszövetség
Szarvason rendezték meg csütörtökön a Szemere Miklós Háromtusa Lövész Csapatversenyt a Szemere Miklós Alapítvány és a Honvédelmi Sportszövetség közös szervezésében. Fotó: Jenei Péter

A Honvédelmi Sportszövetség egy egyedülálló sportmozgalmat épít

Az eseményen köszöntőt mondott dr. Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. Beszédében kiemelte, a cselekvő hazaszeret mentén egy egyedülállóan sajátos magyar honvédelmi sportmozgalmat akarnak felépíteni, amellyel a fiatalokat szélesebb körben tudják megszólítani, ezzel segítve a haza védelmének nemzeti ügyét. Hangsúlyozta, hogy jó az együttműködés a Magyar Honvédséggel, a kadétképzést pedig egy sikertörténetnek nevezte, hisz a 2017-ben indult programhoz mára 170 középiskola csatlakozott. Mint mondta, erre épül a Honvédelmi Sportközpontok működtetése, amely Szarvason kimagaslóan jól működik, beleértve a lövészetet, a birkózást és más küzdősportokat is.

– Alapvetően a békére készülünk és ezért kell a fiatalokat egy olyan tudással, képességgel felvértezni, amely a béke megtartásához elegendő, ehhez viszont jó felkészítés szükséges, továbbra is önkéntes alapon – fogalmazott.

A Honvédelmi Sportszövetség sportmozgalma

Fotók: Jenei Péter

Az országban az elsők között létesült Honvédelmi Sportközpont Szarvason

Hodálik Pál, Szarvas polgármestere elmondta, az országban az elsők között jelentkeztek arra a felhívásra, hogy Honvédelmi Sportközpont jöjjön létre a településen, ehhez mindössze néhány apróbb infrastrukturális változtatásra volt szükség. Továbbá külön örömét fejezte ki, hogy a szarvasi sportközpontban családi programokon keresztül meg lehet ismerni a különböző hivatalos szervek munkáját, túlmutatva ezzel a központ eredeti funkcióján.

Ők vehették át a lövészverseny legjobbjainak járó díjakat

A csapatversenyen összesen kilenc csapat vett részt, az ünnepségen az első három helyezettet díjazták. A harmadik helyen a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj csapata végzett. A második helyezett a Székely Mihály Technikum kadétjai lettek, míg az első helyezettnek járó díjat a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium kadétjai vehették át.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu