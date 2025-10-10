1 órája
Holttestet találtak a vízben a halőrök
Pénteken is folytatták a már másfél hete tartó kutatást a csónakbalesetben eltűnt egyetemista után. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége halőrei pénteken délelőtt egy férfi holttestet találtak a Hortobágy-Berettyón. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 10-én.
Nemes Attila, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) ügyvezetője kérdésünkre megerősítette, halőreik pénteken egy férfi holttestet találtak a Hortobágy-Berettyó püspökladányi szakaszán, úgy tudjuk, a hely nem található messze onnan, ahol a múlt heti csónakbaleset történt. Bár ez a vízterület már nem a KHESZ kezelésébe tartozik, előzetes egyeztetések után a szövetség halőrei segítségként ott is folytatták a kutatást.
Férfi holttestet találtak, zajlik az azonosítás
A Haon.hu információi szerint, amíg zajlik a holttest azonosítása, addig nem tudni, hogy a csónakbalesetben eltűnt egyetemistát találták-e meg.
A legendás viharsarki mentőst nem felejtik kollégái
Szinte napra pontosan egy éve hunyt el a legendás gyomaendrődi mentős.
„Hosszú betegség után elhunyt Rávai Béla bajtársunk, Gyomaendrőd mentőállomás vezetője. Nyáron volt 44 éve, hogy Rávai bajtárs csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez, ahol hosszú éveken keresztül indított útjára életmentőket, akiknek tudása legjavát adta át. Fiatalos lendülete, barátságos és segítőkész jellemvonása miatt hamar beilleszkedett az állomás életébe, szabadidejében pedig előszeretettel pattant motorra és szelte az utakat” – írták közösségi oldalukon az egy évvel ezelőtti posztban, melyben elhunyt mentős kollégájuktól búcsúztak.
Atyaúristen! Két teherautó ütközött az M44-esen – videóval
Furcsa baleset történt pénteken délelőtt az M44-esen, a Békéscsaba felé tartó szakaszon. Az M44-esen történt balesetről egy videó is felkerült a Facebookra.
Dr. Szombati Andrea, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője kérdésünkre elmondta, az M44-es Kecskemét felől Békéscsaba irányában tartó szakaszán történt a baleset, Kardos környékén pénteken 9 óra 45 perckor. Egy teherautó megállt az út mentén, majd egy másik teherautó érintőlegesen nekiütközött. Személyi sérülés nem történt a balesetben.
Kiakadt a polgármester a sátor miatt az áruházra, módosították a szabályzatot
Kiakadt a polgármester a városi közgyűlés ülésén az egyik áruházra, mert nem tartotta be az előírásokat. Szarvas Péter azt mondta, hogy ilyen magatartásra nincs szükség. Elindította ezért a grémium a békéscsabai helyi építési szabályzat módosítását a közelmúltban tartott ülésén.
Egy áruház nem megfelelő viselkedése miatt módosítanák a helyi építési szabályzatot. Szarvas Péter polgármester a békéscsabai városi közgyűlés ülésén elmondta, hogy az egyik áruház a parkolójában kereskedelmi céllal felállított egy sátrat, és azt a felszólítás ellenére sem bontotta el. Hozzátette, mindent meg kell tenni, hogy az ilyen eseteket megelőzzék, megakadályozzák.
Teljes pályazárba futhat, ha az M44-esről érkezik – nem is egyszer
Fontos, a Békés vármegyei autósokat is érintő változások köszöntenek be néhány napon belül a közlekedésben. Az M44 csomópontjának építése miatt időszakos lezárásokra és forgalmi korlátozásokra kell készülni az érintett útszakaszokon.
Az M44-est az M5-ös felett átvezető híd gerendáinak beemelésével és információs kapuk elhelyezésével folytatódik az M44-M5 csomópont építése, ami forgalmi korlátozásokkal is együtt jár.
Képeken Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs szezonzáró túrája – galériával
Rádiós műsorvezetőtársával az újkígyósi Rákóczi Ferenc szerettette meg a motorozást, most pedig képes beszámoló érkezett legutóbbi, szlovákiai útjukról.
Egy hete indultunk a „szezonzáró” túrára – írta friss fotói mellé Rákóczi Feri. Mosolygós és kevésbé mosolygós arccal jelennek meg a Rádió 1 műsorvezetői a képeken. Ez a túra azonban elég kalandosra sikeredett, hiszen egy erdőben eltévedtek, de sikerült végül kikeveredniük.
Bebiztosították a békési kolbászkészítés jövőjét – galériával
Tizennyolc csapatban több száz gyermek gyúrta a kolbászt a segítőivel pénteken délelőtt a helyi sportcsarnokban. A VI. Békési Kolbászvigalom első napja ezúttal is bővelkedett az érdekességekben, a hangulatra pedig most sem lehetett panasz.