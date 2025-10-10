Holttestet találtak a vízben a halőrök

Nemes Attila, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) ügyvezetője kérdésünkre megerősítette, halőreik pénteken egy férfi holttestet találtak a Hortobágy-Berettyó püspökladányi szakaszán, úgy tudjuk, a hely nem található messze onnan, ahol a múlt heti csónakbaleset történt. Bár ez a vízterület már nem a KHESZ kezelésébe tartozik, előzetes egyeztetések után a szövetség halőrei segítségként ott is folytatták a kutatást.

A baleset helyszínétől nem messze egy férfi holttestet találtak. Fotó: Archív: Haon.hu

Férfi holttestet találtak, zajlik az azonosítás

A Haon.hu információi szerint, amíg zajlik a holttest azonosítása, addig nem tudni, hogy a csónakbalesetben eltűnt egyetemistát találták-e meg.

A legendás viharsarki mentőst nem felejtik kollégái

Szinte napra pontosan egy éve hunyt el a legendás gyomaendrődi mentős.

Rávai Béla élete volt az életmentés. Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat

„Hosszú betegség után elhunyt Rávai Béla bajtársunk, Gyomaendrőd mentőállomás vezetője. Nyáron volt 44 éve, hogy Rávai bajtárs csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez, ahol hosszú éveken keresztül indított útjára életmentőket, akiknek tudása legjavát adta át. Fiatalos lendülete, barátságos és segítőkész jellemvonása miatt hamar beilleszkedett az állomás életébe, szabadidejében pedig előszeretettel pattant motorra és szelte az utakat” – írták közösségi oldalukon az egy évvel ezelőtti posztban, melyben elhunyt mentős kollégájuktól búcsúztak.

Atyaúristen! Két teherautó ütközött az M44-esen – videóval

Furcsa baleset történt pénteken délelőtt az M44-esen, a Békéscsaba felé tartó szakaszon. Az M44-esen történt balesetről egy videó is felkerült a Facebookra.

Két teherautó ütközött az M44-esen. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Dr. Szombati Andrea, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője kérdésünkre elmondta, az M44-es Kecskemét felől Békéscsaba irányában tartó szakaszán történt a baleset, Kardos környékén pénteken 9 óra 45 perckor. Egy teherautó megállt az út mentén, majd egy másik teherautó érintőlegesen nekiütközött. Személyi sérülés nem történt a balesetben.

Kiakadt a polgármester a sátor miatt az áruházra, módosították a szabályzatot

Kiakadt a polgármester a városi közgyűlés ülésén az egyik áruházra, mert nem tartotta be az előírásokat. Szarvas Péter azt mondta, hogy ilyen magatartásra nincs szükség. Elindította ezért a grémium a békéscsabai helyi építési szabályzat módosítását a közelmúltban tartott ülésén.