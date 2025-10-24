Két forgalmas útkereszteződés újul meg a 44-esen

Hodálik Pál elmondta, a meglévő kiselemes térkőburkolatot mindkét helyszínen két rétegű aszfalt kopóréteg váltja fel, aminek köszönhetően egyenletesebb és tartósabb útpálya jön létre. A munkálatok a Szabadság út–Szentesi út, valamint a Szabadságút–Rákóczi út kereszteződését érintik. Ezzel a fejlesztéssel a veszélyessé váló csomópontok közlekedésbiztonságát kívánják javítani.

Az egyik útkereszteződés Hodálik Pál szerint éppen a Polgármesteri Hivatal előtti útszakaszt érinti. Fotó: Facebook

A felújítási munkálatokat az alábbi ütemterv szerint kivitelezik az időjárás függvényében:

a térkőburkolat felbontására és elszállítására október 27–28.,

az aszfalt felmarására október 30–31. között kerül sor,

az aszfaltozást pedig november 10–12-i dátummal végzik el.

A kivitelezés ideje alatt a 44-es főút két érintett csomópontjában félpályás útlezárás lesz érvényben, jelzőlámpás forgalomirányítással és jelzőőrök közreműködésével. A teljes útelzárás időszakaiban, különösen az aszfaltozási munkák idején, a Magyar Közút forgalomelterelésekkel biztosítja a közlekedés folyamatosságát az M44-es út, valamint a 44-es főút Kecskemét és Békéscsaba felőli szakaszairól érkezők számára.

Hodálik Pál a lakosság türelmét kéri

– A felújítás nemcsak a belvárosi közlekedés biztonságát növeli, hanem a 44-es főút forgalmát is gördülékenyebbé teszi. Kérjük a lakosság és az áthaladó autósok türelmét a munkálatok ideje alatt – hangsúlyozta a szarvasi polgármester.