Felújítás

1 órája

Napokra lezárják Békéscsaba egyik legforgalmasabb hídját

Címkék#felújítás#repülőhíd#hídlezárás#Békéscsaba

Nem lesz könnyű dolguk azoknak, akik rendszeresen ingáznak Békéscsaba belvárosa és a jaminai városrész között. Lakat kerül az egyik legforgalmasabb hídra, a hídlezárás több napig tart.

Beol.hu

– Az „Ihász utcai felüljáró" – köznapi nevén a „Repülőhíd” – lépcsőfordulóiban lekopott a műgyanta. Ezeket a felületeket rövidesen pótolni fogja az ezzel megbízott vállalkozó. A vállalkozó partner információi szerint a munkálatok elvégzéséhez 3 munkanap szükséges, ez alatt az időtartam alatt a gyaloghíd teljes lezárása szükséges – olvasható Békéscsaba Megyei Jogú Város közösségi oldalán. A hídlezárás miatt sokaknak kerülőutat kell választaniuk.

A hídlezárás több napra megmarad.
A hídlezárás 3 napig tart majd. Forrás: Békéscsaba Facebook oldala

A hídlezárás több napra megmarad

Mint írják, a munkavégzés tervezett időpontja: október 28 - november 15. közötti intervallum. Kérjük a gyaloghídon közlekedőket, hogy figyeljék a kihelyzett információs táblákat, és a munkálatok ideje alatt semmiképpen ne próbálják a hidat használni, mert a műgyanta megszilárdulásához szükséges ez a három nap – olvasható a felhívásban.

Legutóbb szeptemberben volt Békésben hídlezárás: akkor a teljes hídzár miatt több lakossági panasz érkezett, a MÁV pedig a probléma orvoslására pótlóbuszokat indított.

 

