A hídon át mindig vezet út a félelemből a reménybe – galériával, videóval
Megtartották a vármegye legnagyobb egészségügyi szűréseket és megelőzést népszerűsítő rendezvényét pénteken. A Hídi séta a mellrák ellen elnevezésű eseményt már tizennegyedik alkalommal rendezték meg Gyulán. A Vigadóban számos program várta az érdeklődőket.
Tövisháti Zsolt, a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezetének gyulai területvezetője elmondta, a Hídi séta programját már tizennegyedik alkalommal szervezték meg.
A Hídi séta a megelőzésre hívja fel a figyelmet
– A cél a kezdetektől ugyanaz: felhívni a figyelmet a prevencióra, a megelőzésre, a szűrővizsgálatok fontosságára. Nagyon fontos, hogy figyeljük a testünket, és ha változásokat érzünk rajta, akkor el kell menni vizsgálatokra – fogalmazott Tövisháti Zsolt. A szakmai előadások, szakmai programok mellett vidám, figyelemfelkeltő műsorok is színesítették a palettát. A séta este hat órakor kezdődött, és a Világóra érintésével a belvárosi körforgalomban a megelőzés színét, a rózsaszínt magára öltő belvárosi szökőkúthoz ment a csapat a Hídi séta részeként.
Egyre többen érzik fontosnak az ügyet
Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere megnyitójában elmondta, amikor körbenézett a rendezvényen, a Vigadóban, amit látott, egyszerre töltötte el örömmel és büszkeséggel.
– Öröm, mert látom, hogy évről évre többen vagyunk együtt – ami azt jelenti, hogy egyre többen érzik fontosnak az ügyet. És büszkeség, mert látom, hogy ez a közösség képes újra és újra összefogni egy nemes cél érdekében. A Hídi séta a mellrák ellen sokkal több, mint egy városi séta, arról szól, hogyan vigyázzunk az életre, hogyan őrizzük meg a reményt, és hogyan segítsünk egymásnak, amikor arra a legnagyobb szükség van – fogalmazott a polgármester. – Sokan azt mondják, ezek a rendezvények elsősorban jelképes erővel bírnak. Szerintem ennél sokkal többről van szó, hiszen a mögöttük lévő valóság nagyon is kézzelfogható. Mint kifejtette, Magyarországon évente hét-nyolcezer új mellrákos megbetegedést diagnosztizálnak, ez minden egyes napra több mint húsz új esetet jelent.
Ha időben felismerik a betegséget, nagyobb az esély a gyógyulásra
– Van azonban biztató hír is: az elmúlt években
- a túlélési esélyek javultak,
- ha időben felismerik a betegséget, a gyógyulásra sokkal nagyobb az esély.
- Ezért kell kimondjuk újra és újra: a szűrés egy olyan dolog, amit nem szabad halogatni – hívta fel a program üzenetére a figyelmet a polgármester. – A séta a város utcáin át vezet, de a végén egy hídon kell áthaladni, mely nem pusztán egy építmény, hanem a rendezvény szép jelképe is egyben, hiszen ez a híd azt üzeni: mindig vezet út a bizonytalanságból a biztonságba, a félelemből a reménybe. A híd összeköt minket egymással, és emlékeztet bennünket arra, hogy nem vagyunk egyedül utunkon.
Számos program várta az érdeklődőket
Dr. Görgényi Ernő kiemelte a szervezők állhatatos munkáját, aminek köszönhetően évről évre megrendezik programot, és felhívják a figyelmet a szűrések, a megelőzés fontosságára.
Hídi séta GyulánFotók: Papp Gábor
Köszöntötte a megjelenteket dr. Párducz László, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei igazgatója.
A programon előadást tartott Tarné Kondacs Katalin egészségfejlesztő mentálhigiénés szakember, lehetőség volt véradásra, kiállítók kínálták egészséges életmódhoz kapcsolódó termékeiket, az Egészségfejlesztési Iroda állapotfelméréssel és egészségügyi szűrésekkel érkezett, rendőrautót és az úgynevezett részes szemüveget is megnézhették a látogatók. Borombós Anna énekes, a Táncoslábú Amazonok is felléptek, és alakformáló program is volt. A séta pedig este hat órakor kezdődött.
