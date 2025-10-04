A hídon át mindig vezet út a félelemből a reménybe – galériával, videóval

Tövisháti Zsolt, a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezetének gyulai területvezetője elmondta, a Hídi séta programját már tizennegyedik alkalommal szervezték meg.

A Hídi séta kezdeményezéséhez idén is sokan csatlakoztak. Fotó: Papp Gábor

A Hídi séta a megelőzésre hívja fel a figyelmet

– A cél a kezdetektől ugyanaz: felhívni a figyelmet a prevencióra, a megelőzésre, a szűrővizsgálatok fontosságára. Nagyon fontos, hogy figyeljük a testünket, és ha változásokat érzünk rajta, akkor el kell menni vizsgálatokra – fogalmazott Tövisháti Zsolt. A szakmai előadások, szakmai programok mellett vidám, figyelemfelkeltő műsorok is színesítették a palettát. A séta este hat órakor kezdődött, és a Világóra érintésével a belvárosi körforgalomban a megelőzés színét, a rózsaszínt magára öltő belvárosi szökőkúthoz ment a csapat a Hídi séta részeként.

Egyre többen érzik fontosnak az ügyet

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere megnyitójában elmondta, amikor körbenézett a rendezvényen, a Vigadóban, amit látott, egyszerre töltötte el örömmel és büszkeséggel.

– Öröm, mert látom, hogy évről évre többen vagyunk együtt – ami azt jelenti, hogy egyre többen érzik fontosnak az ügyet. És büszkeség, mert látom, hogy ez a közösség képes újra és újra összefogni egy nemes cél érdekében. A Hídi séta a mellrák ellen sokkal több, mint egy városi séta, arról szól, hogyan vigyázzunk az életre, hogyan őrizzük meg a reményt, és hogyan segítsünk egymásnak, amikor arra a legnagyobb szükség van – fogalmazott a polgármester. – Sokan azt mondják, ezek a rendezvények elsősorban jelképes erővel bírnak. Szerintem ennél sokkal többről van szó, hiszen a mögöttük lévő valóság nagyon is kézzelfogható. Mint kifejtette, Magyarországon évente hét-nyolcezer új mellrákos megbetegedést diagnosztizálnak, ez minden egyes napra több mint húsz új esetet jelent.

Ha időben felismerik a betegséget, nagyobb az esély a gyógyulásra

– Van azonban biztató hír is: az elmúlt években

a túlélési esélyek javultak,

ha időben felismerik a betegséget, a gyógyulásra sokkal nagyobb az esély.

Ezért kell kimondjuk újra és újra: a szűrés egy olyan dolog, amit nem szabad halogatni – hívta fel a program üzenetére a figyelmet a polgármester. – A séta a város utcáin át vezet, de a végén egy hídon kell áthaladni, mely nem pusztán egy építmény, hanem a rendezvény szép jelképe is egyben, hiszen ez a híd azt üzeni: mindig vezet út a bizonytalanságból a biztonságba, a félelemből a reménybe. A híd összeköt minket egymással, és emlékeztet bennünket arra, hogy nem vagyunk egyedül utunkon.

Számos program várta az érdeklődőket

Dr. Görgényi Ernő kiemelte a szervezők állhatatos munkáját, aminek köszönhetően évről évre megrendezik programot, és felhívják a figyelmet a szűrések, a megelőzés fontosságára.