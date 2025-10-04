Hídi séta és Megvilágosodás is volt a vármegyében

A 2000-es évek elején tombolt hétvégente a buliláz Békéscsabán: több helyen lehetett szórakozni a városban, az egyik, ha nem a legkultikusabb célpont a Narancs volt. A Beol archívumából, 2004 decemberéből most innen szállítunk egy friss galériát: jó nosztalgiázást kívánunk a képekhez, avagy azt is írhatnánk, „így buliztunk mi”.

Fájdalmas, de elkerülhetetlen döntést kell meghozni a városban, rengeteg fát érint

A nyári vihar nem kímélte, brutálisan megtépázta a város növényzetét. Egy szakértői tanulmány alapján az életveszélyes, menthetetlen fák kivágása elkerülhetetlen.

A vihar nem kímélte a települést, ennek elkerülhetetlen következménye most, hogy fák kivágása került napirendre. Forrás: Valánszki Miklós Róbert Facebook oldala

Pusztító, évtizedek óta nem látott vihar söpört végig július elején Békés vármegyén, rengeteg települést érintett. Dévaványa volt az egyik olyan városunk, ahol nagyon súlyos károk keletkeztek, ennek a következménye most, hogy fák kivágása került napirendre.

Tizenöt éve történt hazánk legsúlyosabb ipari katasztrófája, így emlékezett vissza a főispán

A magyar ipartörténet legsötétebb napjára emlékezünk október 4-én. A vörösiszap-katasztrófa 2010-ben percek alatt változtatta pokollá Kolontár és Devecser utcáit. Dr. Takács Árpád főispán személyes emlékeit idézte fel egy megrendítő bejegyzésben.