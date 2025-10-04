Tegnap, 18:24
Hídi séta és Megvilágosodás is volt a vármegyében
Megtartották a vármegye legnagyobb, egészségügyi szűréseket és megelőzést népszerűsítő rendezvényét pénteken. A Hídi séta a mellrák ellen elnevezésű eseményt már tizennegyedik alkalommal rendezték meg Gyulán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 4-én.
Tövisháti Zsolt, a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezetének gyulai területvezetője elmondta, a Hídi séta programját már tizennegyedik alkalommal szervezték meg.
A Hídi séta a megelőzésre hívja fel a figyelmet
– A cél a kezdetektől ugyanaz: felhívni a figyelmet a prevencióra, a megelőzésre, a szűrővizsgálatok fontosságára. Nagyon fontos, hogy figyeljük a testünket, és ha változásokat érzünk rajta, akkor el kell menni vizsgálatokra – fogalmazott Tövisháti Zsolt. A szakmai előadások, szakmai programok mellett vidám, figyelemfelkeltő műsorok is színesítették a palettát. A séta este hat órakor kezdődött, és a Világóra érintésével a belvárosi körforgalomban a megelőzés színét, a rózsaszínt magára öltő belvárosi szökőkúthoz ment a csapat a Hídi séta részeként.
Azok a narancsos éjszakák! Képeken a fergeteges buli!
Tovább robog a Beol retrobuli vonata, ezúttal egy több mint 20 évvel ezelőtti fergeteges este fotóival nosztalgiázunk.
Narancs 2004-12-11
A 2000-es évek elején tombolt hétvégente a buliláz Békéscsabán: több helyen lehetett szórakozni a városban, az egyik, ha nem a legkultikusabb célpont a Narancs volt. A Beol archívumából, 2004 decemberéből most innen szállítunk egy friss galériát: jó nosztalgiázást kívánunk a képekhez, avagy azt is írhatnánk, „így buliztunk mi”.
Fájdalmas, de elkerülhetetlen döntést kell meghozni a városban, rengeteg fát érint
A nyári vihar nem kímélte, brutálisan megtépázta a város növényzetét. Egy szakértői tanulmány alapján az életveszélyes, menthetetlen fák kivágása elkerülhetetlen.
Pusztító, évtizedek óta nem látott vihar söpört végig július elején Békés vármegyén, rengeteg települést érintett. Dévaványa volt az egyik olyan városunk, ahol nagyon súlyos károk keletkeztek, ennek a következménye most, hogy fák kivágása került napirendre.
Tizenöt éve történt hazánk legsúlyosabb ipari katasztrófája, így emlékezett vissza a főispán
A magyar ipartörténet legsötétebb napjára emlékezünk október 4-én. A vörösiszap-katasztrófa 2010-ben percek alatt változtatta pokollá Kolontár és Devecser utcáit. Dr. Takács Árpád főispán személyes emlékeit idézte fel egy megrendítő bejegyzésben.
Tizenöt éve, 2010. október 4-én következett be Magyarország történetének legsúlyosabb ipari és környezeti katasztrófája: átszakadt a MAL Zrt. ajkai timföldgyárának vörösiszap-tározója, és percek alatt elöntötte Kolontárt, Devecsert, majd több környező települést is. A vörösiszap-katasztrófa tragédiájáról és az aznapi tapasztalatairól osztotta meg személyes emlékeit dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja, aki akkor a mentésért felelős operatív törzs vezetőjeként dolgozott a helyszínen.
Engedély nélküli fegyverrel akart véget vetni az életének
Engedély nélkül tartott fegyverrel próbált végezni magával egy szeghalmi férfi. A történtek miatt az ügyészség lőfegyverrel visszaélés miatt állítaná bíróság elé.
Lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt indított eljárást a Szeghalmi Járási Ügyészség egy 58 éves, büntetlen előéletű szeghalmi férfi ellen, aki egy engedély nélküli fegyverrel akart véget vetni az életének – olvasható a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Lámpát a vasra vagy a kerékpárosra!
A baleset-megelőzési program keretében 490-en vásároltak új világítást a kerékpárjukra vagy javították meg a régit. Este nyolc városban indult lámpafényes biciklis felvonulás, összesen 891-en pattantak nyeregbe, illetve mellettük 93 rendőr, polgárőr, civil segítő is ott volt. A Megvilágosodás napja közel 1500 résztvevővel zajlott le pénteken Békés vármegyében.