5 órája
Szóltak előre: hétfőtől itt razziáznak az adóellenőrök
Mutatjuk, hétfőtől milyen területen végeznek ellenőrzéseket az adórevizorok.
Október 6. és 10. között a NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai ellenőrzéseket végeznek a húsboltokban és hentesüzletekben.
A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a nyugta és számlaadási kötelezettség betartására, a dolgozók bejelentésére, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatára — közölte a nav.gov.hu oldala.
