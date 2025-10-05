október 5., vasárnap

NAV

5 órája

Szóltak előre: hétfőtől itt razziáznak az adóellenőrök

Címkék#NAV#húsboltokban#vizsgálat#ellenőr#figyelem

Mutatjuk, hétfőtől milyen területen végeznek ellenőrzéseket az adórevizorok.

Beol.hu

Október 6. és 10. között a NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai ellenőrzéseket végeznek a húsboltokban és hentesüzletekben.

Ellenőrzések várhatóak a húsboltokban és hentesüzletekben. Fotó: Illusztráció

A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a nyugta és számlaadási kötelezettség betartására, a dolgozók bejelentésére, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatára — közölte a nav.gov.hu oldala. 

 

