1 órája
Délkelet-magyarországi fejlesztésekről volt szó a Parlamentben
Komoly beruházások vannak folyamatban Délkelet-Magyarországon az Alföld-program keretében. Ez derült ki abból a válaszból, amelyet Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kapott a Parlamentben feltett kérdésére.
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán azt írta, hogy arról érdeklődött Lázár János építési és közlekedési miniszternél, hogy a kormány milyen fejlesztéseket tervez a délkeleti régióban az Alföld-program keretében.
Az M44-es és a 47-es fejlesztése is folyamatban van
A tárcavezető távollétében Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár válaszolt. Kijelentette, hogy nem csak tervek, folyamatban lévő beruházások is vannak: zajlik
- az M44-es országhatárig való meghosszabbításának előkészítése,
- mint ahogy a 47-es Berettyóújfalu és Békéscsaba közötti szakaszainak 2x2 sávosra bővítése.
Herczeg Tamás: javulnak a közlekedés körülményei
A közeljövő fejlesztéseinek eredményeként tovább javulnak a közúti és a kötöttpályás közlekedés körülményei a térségben – hangsúlyozta Herczeg Tamás országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
