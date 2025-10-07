Délkelet-magyarországi fejlesztésekről volt szó a Parlamentben

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán azt írta, hogy arról érdeklődött Lázár János építési és közlekedési miniszternél, hogy a kormány milyen fejlesztéseket tervez a délkeleti régióban az Alföld-program keretében.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő fejlesztésekről kérdezett. Fotó: Herczeg Tamás Facebook-oldala

Az M44-es és a 47-es fejlesztése is folyamatban van

A tárcavezető távollétében Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár válaszolt. Kijelentette, hogy nem csak tervek, folyamatban lévő beruházások is vannak: zajlik

az M44-es országhatárig való meghosszabbításának előkészítése,

mint ahogy a 47-es Berettyóújfalu és Békéscsaba közötti szakaszainak 2x2 sávosra bővítése.

Herczeg Tamás: javulnak a közlekedés körülményei

A közeljövő fejlesztéseinek eredményeként tovább javulnak a közúti és a kötöttpályás közlekedés körülményei a térségben – hangsúlyozta Herczeg Tamás országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.