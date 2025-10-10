október 10., péntek

Békéscsaba

3 órája

Kiakadt a polgármester a sátor miatt az áruházra, módosították a szabályzatot

Kiakadt a polgármester a városi közgyűlés ülésén az egyik áruházra, mert nem tartotta be az előírásokat. Szarvas Péter azt mondta, hogy ilyen magatartásra nincs szükség. Elindította ezért a grémium a békéscsabai helyi építési szabályzat módosítását a közelmúltban tartott ülésén.

Licska Balázs

Egy áruház nem megfelelő viselkedése miatt módosítanák a helyi építési szabályzatot. Szarvas Péter polgármester a békéscsabai városi közgyűlés ülésén elmondta, hogy az egyik áruház a parkolójában kereskedelmi céllal felállított egy sátrat, és azt a felszólítás ellenére sem bontotta el. Hozzátette, mindent meg kell tenni, hogy az ilyen eseteket megelőzzék, megakadályozzák.

Kiakadt a polgármester: módosíthatják a helyi építési szabályzatot
Kiakadt a polgármester az egyik áruházra az ideiglenes sátor miatt, módosítanák a helyi építési szabályzatot. Fotó: MW

Hiába tiltották, az áruház mégis felépítette a sátrat a parkolójában

A városi közgyűlés elé került anyagban azt írták, hogy a településképi bejelentési eljárásban hozott tiltás ellenére az egyik áruház egy olyan sátrat állított fel a parkolójában, amely rontotta a településképet. Ilyen – megfelelő tanúsítással nem rendelkező feszített fedésű épületeknek minősülő – sátrak egyébként építési engedély nélkül létesíthetők, ha csak 180 napig állnak.

Bírság szabható ki, de ez sem tartja vissza az üzletet a szabálytalanságtól

Az előterjesztés szerint bírság szabható ki a településképi eljárásban, ha a döntést nem tartják be. Ennek azonban van egy maximuma – amelyet központi jogszabályokban határoztak meg –, és az nem elég magas ahhoz, hogy visszatartsa az áruházat a sátor újbóli felállításától. 

Módosítanák a helyi építési szabályzatot Békéscsabán

Most, a városi közgyűlés legutóbbi ülésén azért indítványozták a helyi építési szabályzat módosítását Békéscsabán, hogy az építésügyi hatóság eljárhasson hasonló esetekben. A változtatás lényege, hogy a 15 parkolónál több hellyel rendelkező áruházak telkén üzleti céllal nem lehetne 20 négyzetméternél nagyobb ideiglenes építményt elhelyezni.

Lángosos és kürtőskalácsos elférhet 20 négyzetméteren

Eredetileg 35 négyzetméterben szabták volna meg a korlátot. Szarvas Péter polgármester javasolta a 20 négyzetmétert, hogy szigorúbb legyen az előírás. Figyelembe vette azt, hogy a 20 négyzetméterbe beleférhet bőven egy lángosos vagy egy kürtőskalácsos. 

 

