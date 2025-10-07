Mindenkit megvág az HBO Max, novembertől jön a brutális drágulás!

Novembertől drágulnak az előfizetések az egyik legnépszerűbb streamingszolgáltatónál. Az HBO Max előfizetésekért több ezer forinttal kell majd többet fizetni. Az emelkedést mindenki érezni fogja, függetlenül attól, milyen csomagja van.

Az HBO Max előfizetések drágulása mindenki érint. Illusztráció: Shutterstock

Mennyi lesz az HBO Max előfizetés ára?

a Standard csomag havi díja 2790 forintról 3 490 forintra nő,

a Prémium csomag ára 3 890 forintról 4 590 forintra emelkedik.

a Sport kiegészítő havi ára nem változik, marad 1 200 forint.

Ez azt jelenti, hogy a havidíjak közel 25-30 százalékkal nőnek. Az HBO Max magyarországi történetében ez az eddigi legnagyobb áremelés. Az éves konstrukciók is drágulnak:

a Standard éves előfizetés 27 900 helyett 34 900 lesz,

a Prémium éves csomag 38 900 forintról 45 900 forintra nő,

Korábban különböző akciók keretében, amikor például átváltottak HBO GO-ról, lehetőség volt életre szóló 33 százalékos kedvezményt kapni, de az ő előfizetésük is emelkedik. A kedvezményes havi díj 1 850 forint volt, az új pedig 2 290 lesz.

Mikor jön az HBO Max drágulás?

A változás 2025. november 6-tól lép életbe, de új előfizetést kötni vagy csomagot váltani már most is csak az emelt díjakkal lehet.

Miért emelkedett az HBO Max előfizetés ára?

Az elmúlt években szinte minden nagyobb streamingszolgáltató árat emelt, ezért az HBO esete nem mondható egyedinek. A legtöbbször elhangzott érvek:

megnövekedett a tartalomgyártás költsége,

emelkedett az infláció,

globális konszolidációs nyomás.

Változik az HBO Max tartalma?

A streamingszolgáltatók, így az HBO Max tartalma is rendszeresen változik. Újdonságok kerülnek fel, valamit törölnek, esetleg átkerül máshova. Az HBO Max hamarosan filmeket és sorozatokat tűntet el a kínálatából. Kedvenc szuperhőseink, fantasy-k, szörnyfilmek egyaránt áldozatai lesznek ennek a lépésnek.