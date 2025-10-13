Hatvanéves osztálytalálkozójukat tartották

Elhangzott, 68 évvel ezelőtt, amikor először érkeztek a suliba, mindenki tele volt izgalommal és kíváncsisággal. Az ismeretlen kisdiákokból később egy nagyszerű, örökké tartó közösség, barátság forrt össze. Mindenki örült egymásnak, csoportosan ment a régi csínyek, kirándulások felidézése.

Hatvanéves találkozójukat tartották. Fotó: Beol.hu

A megjelentek egyperces néma csenddel emlékeztek igazgatójukra, Botházy Károlyra, és osztályfőnökeikre: Solti Sándorra, Balogh Bélánéra és Králik Jánosné Füzesi Etelkára. Vacsora után folytatódott a jókedv, a kacagás. A találkozó végén a résztvevők megegyeztek abban, hogy ezután nem öt-, hanem háromévente jönnek össze. Egyúttal köszönetet mondtak a szervezőknek, Ecker Józsefnének, Harangozó Olgának és Dézsi Mihálynénak.