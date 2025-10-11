október 11., szombat

Brigitta névnap

11°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Békés

1 órája

Hatvan éve érettségiztek, most újra találkoztak

Címkék#gimnázium#békési#osztálytalálkozó#osztály

60 éves érettségi találkozójukat tartották a napokban a békési Szegedi Kis István Református Gimnázium egykori IV. C. osztályos tanulói, akik 1961-1965 között voltak az intézmény diákjai.

Beol.hu

A gimnázium aulájában összegyűlve, először megtekintették a tablójukat, majd koszorúval emlékeztek meg az elhunyt diáktársakról és tanáraikról. Tizenöten jöttek el az egykori 30 fős osztályból. Többen halaszthatatlan programjuk miatt nem tudtak jelen lenni, de levelet küldve, vagy más kedveskedéssel fejezték ki, hogy ők is szeretettel gondolnak az együtt töltött időkre. Heten már elhunytak közülük.

Közös fotó a gimnázium aulájában. Olvasói fotó

A diákkori emlékek és az utóbbi 10 év, az 50 éves találkozó óta eltelt idő életeseményeinek felidézése már a Bagoly Vendéglőben folytatódott, terített
asztal mellett, vidám és könnyes történetekkel. Megállapodtak, hogy ezentúl hamarabb, 2 év múlva fognak találkozni, ha a két mostani szervező, a két Ildikó (Gergely és Takács) továbbra is vállalják a találkozók megszervezését.


https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu