Hatvan éve érettségiztek, most újra találkoztak

A gimnázium aulájában összegyűlve, először megtekintették a tablójukat, majd koszorúval emlékeztek meg az elhunyt diáktársakról és tanáraikról. Tizenöten jöttek el az egykori 30 fős osztályból. Többen halaszthatatlan programjuk miatt nem tudtak jelen lenni, de levelet küldve, vagy más kedveskedéssel fejezték ki, hogy ők is szeretettel gondolnak az együtt töltött időkre. Heten már elhunytak közülük.

Közös fotó a gimnázium aulájában. Olvasói fotó

A diákkori emlékek és az utóbbi 10 év, az 50 éves találkozó óta eltelt idő életeseményeinek felidézése már a Bagoly Vendéglőben folytatódott, terített

asztal mellett, vidám és könnyes történetekkel. Megállapodtak, hogy ezentúl hamarabb, 2 év múlva fognak találkozni, ha a két mostani szervező, a két Ildikó (Gergely és Takács) továbbra is vállalják a találkozók megszervezését.