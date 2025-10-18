október 18., szombat

Békés vármegye kedvencei: ezek a használt autók uralják a piacot

Arra kerestük a választ, hogy milyen márkák és típusok tartják lázban a Békés vármegyei használtautó-piacot. Emellett megmutatjuk azt is, hogy milyen ritkaságok bukkantak fel a használt autók kínálatban, amelyek többek, mint egyszerű autók.

Beol.hu

Békés vármegye használtautó-piacán a 3-5 millió forintos árkategóriában található személygépkocsik friss adatait gyűjtöttünk össze. A hirdetések alapján feltérképeztük, melyek a leggyakrabban kínált típusok jelenleg Békésben a használtató-piacon. A 3-5 millió forintos ársávban továbbra is a Volkswagen Golf, a Skoda Octavia valamint a Volkswagen Polo uralja az eladási listát – derült ki a joautok.hu legfrissebb használt autó hirdetései alapján.

A TOP 5 leggyakrabban kínált használt autó típusok
A TOP 5 leggyakrabban kínált használt autó típusok Békésben. Fotó: Illusztráció

Különleges ritkaságok a békési használt autó piacról

Az egyik ilyen autó, amiről már korábban írtunk, és amin ismét megakadt a szemünk, egy igazi ritkaság, amit Szarvason kínálnak eladásra. Egy igazi időutazásra invitál ez az 1963-ban gyártott Wartburg 1000 (312-es típus), amely ma már közel 62 éves, mégis meglepően megkímélt állapotban várja új gazdáját. A jármű mindössze 45 ezer kilométert futott, és az eladó elmondása szerint mintegy 20 éve saját erejéből gurult be a garázsba, ahol azóta is pihen. 

Wartburg 1000 fehér-fekete fényezéssel
A Wartburg 1000 (312-es típus) ára közel 4 millió forint.

A hirdetés alapján az autó szinte kiváló állapotnak örvend, csupán néhány gumi- és műanyag alkatrész igényel cserét az idő múlása miatt. A klasszikus fehér-fekete fényezés különösen elegánssá teszi ezt a ritkaságot. Az irányár 3 990 000 forint.

Egy másik különleges autó, amely szintén felkeltette az érdeklődésünket, egy 1991-ben gyártott Mercedes-Benz S 500. Ez a modell közel 35 évével akár a mai Mercedesek előfutárának is tekinthető.

Mercedes-Benz S 500
A Mercedes-Benz S 500-ast  tíz évnyi pihenő után keltették újra életre.

A hirdetés szerint tíz évnyi pihenő után keltették újra életre az autót, amely átfogó, alapos szervizen esett át. Számos alkatrész újonnan került beszerelésre, többek között a vízhűtő, a klímahűtő, a féktárcsák, az AC szivattyúk és a gumik is. Rengeteg kisebb-nagyobb javítás történt az autón, így mindennapi használatra teljesen megbízható. Ráadásul friss műszaki vizsgával rendelkezik. Az irányár 3 900 000 forint.

