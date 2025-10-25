október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepnap

50 perce

Különlegesen telt október 23-a a horgászok számára

Címkék#telepítés#Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetség#ponty#horgászvizek

Különleges telt az október 23-a a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. Mutatjuk, mi is történt a horgászvizeken.

Papp Gábor

Ünnepnapi háromnyaras pontytelepítés – adta hírül a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. A 2 kilogrammos halak folyószakaszokba, holtágakba, tavakba és csatornákba egyaránt kerülnek. A telepíteni tervezett mennyiség összesen 18 ezer kiló. Hétfőn terv szerint kétéves compóval folytatják.

Háromnyaras ponty került a horgászvizekbe. Fotó: KHESZ

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu