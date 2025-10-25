Ünnepnap
51 perce
Különlegesen telt október 23-a a horgászok számára
Különleges telt az október 23-a a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. Mutatjuk, mi is történt a horgászvizeken.
Ünnepnapi háromnyaras pontytelepítés – adta hírül a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. A 2 kilogrammos halak folyószakaszokba, holtágakba, tavakba és csatornákba egyaránt kerülnek. A telepíteni tervezett mennyiség összesen 18 ezer kiló. Hétfőn terv szerint kétéves compóval folytatják.
Ezt ne hagyja ki!Ménesbirtok
1 órája
A fajta bölcsőjében, Mezőhegyesen rendeztek ménvizsgát - galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre