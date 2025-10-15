46 perce
Balesetek Békésben: itt vannak az okok
Miközben újabb fordulóhoz érkezett a „fegyverneki Escobar” néven elhíresült kábítószer-kereskedő büntetőpere, a rendőrség statisztikái arra is rávilágítanak, hogy bár csökkent a balesetek száma a megye útjain, még mindig több százan sérülnek meg évente. Megmutatjuk, mi áll a számok mögött. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 15-én.
Meghoztuk a statisztikát, hogy hány baleset volt a megyében. Mutatjuk!
A „fegyverneki Escobar” ügye újabb fordulóhoz érkezett
Újabb szakaszához érkezett a három éve indult kábítószer-kereskedelmi ügy tárgyalása. A vádlott a környéken csak fegyverneki Escobarként híresült el.
Jótékonysági futás a legkisebb hősökért
Rekordot döntött az idei jótékonysági futóverseny. A megmérettetésen több mint 700-an vettek részt és több mint 2 millió forint gyűlt össze a legkisebb hősöknek.
A mezei pocok mellett egy újabb könyörtelen rágcsáló pusztítja a növényeket
Újabb szörnyűség sújtja a gazdákat. A súlyos aszály okozta pusztítás után ismét egy probléma ütötte fel a fejét a földeken.
Közel másfél milliárd jön Békéscsabára, fontos fejlesztések zárulhatnak le
Új lendületet kap Békéscsaba fejlődése: több, a Modern Városok Programban már korábban megkezdett beruházás folytatásához érkezik kormányzati támogatás. Az Építési és Közlekedési Minisztérium friss bejelentése szerint összesen 1,3 milliárd forintos pluszforrás segíti majd a vármegyeszékhely jövőjét formáló projekteket a következő években.
Féltve őrzött, több ezer éves ereklyék lapulnak a múzeum raktárában – videóval, galériával
Bár máskor zárva vannak, kinyíltak az ajtók, így a régész szakma rejtelmeibe, illetve raktárába is betekinthettek az érdeklődők kedden a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében. A régészeti raktárles keretében a színfalak mögött több ezer éves ereklyékkel találkozhattak a látogatók, míg az állandó kiállítás régészeti szakaszában a legértékesebb leleteket is szemügyre vehették.
Ápoló volt, most őt ápolják: családja példát mutat szeretetből, gondoskodásból
Ketyeg az óra: százezreknek kell lecserélniük ezt a fontos okmányt az év végéig