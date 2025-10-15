Balesetek Békésben: itt vannak az okok

Meghoztuk a statisztikát, hogy hány baleset volt a megyében. Mutatjuk!

Kiderült hány baleset volt a megyében 2025-ben: Dél-Békésben egy 19 éves fiatalember halt meg. Forrás: Katasztrófavédelem

Utánajártunk, hogy hány baleset volt a megyében és, hogy ezeket mi okozta

Hiába kevesebb a baleset Békésben, de még mindig több százan sérülnek meg az utakon. Mutatjuk a rendőrség statisztikáját.

A „fegyverneki Escobar” ügye újabb fordulóhoz érkezett

Újabb szakaszához érkezett a három éve indult kábítószer-kereskedelmi ügy tárgyalása. A vádlott a környéken csak fegyverneki Escobarként híresült el.

A fegyverneki Escobar otthonából összesen másfél millió forintnyi készpénzt foglaltak el. Fotó: police.hu

Jótékonysági futás a legkisebb hősökért

Rekordot döntött az idei jótékonysági futóverseny. A megmérettetésen több mint 700-an vettek részt és több mint 2 millió forint gyűlt össze a legkisebb hősöknek.

2 millió 681 ezer forinttal támogatták a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványt. Fotó: Dinya Magdolna

A mezei pocok mellett egy újabb könyörtelen rágcsáló pusztítja a növényeket

Újabb szörnyűség sújtja a gazdákat. A súlyos aszály okozta pusztítás után ismét egy probléma ütötte fel a fejét a földeken.

Iszonyú aszály pusztított Békésben, ez leginkább a kukorica terméseredményein látszik. Illusztráció: Shutterstock

Közel másfél milliárd jön Békéscsabára, fontos fejlesztések zárulhatnak le

Új lendületet kap Békéscsaba fejlődése: több, a Modern Városok Programban már korábban megkezdett beruházás folytatásához érkezik kormányzati támogatás. Az Építési és Közlekedési Minisztérium friss bejelentése szerint összesen 1,3 milliárd forintos pluszforrás segíti majd a vármegyeszékhely jövőjét formáló projekteket a következő években.

Több békéscsabai fejlesztésre érkezik összesen 1,3 milliárd forint, a Gyulai úti városi sportcsarnok környékét is érintik ezek. Forrás: VisitBékéscsaba

Féltve őrzött, több ezer éves ereklyék lapulnak a múzeum raktárában – videóval, galériával

Bár máskor zárva vannak, kinyíltak az ajtók, így a régész szakma rejtelmeibe, illetve raktárába is betekinthettek az érdeklődők kedden a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében. A régészeti raktárles keretében a színfalak mögött több ezer éves ereklyékkel találkozhattak a látogatók, míg az állandó kiállítás régészeti szakaszában a legértékesebb leleteket is szemügyre vehették.

A legértékesebb tárgyak bekerültek az állandó kiállításba, itt is jártak az érdeklődők kedden. Fotó: Licska Balázs