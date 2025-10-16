október 16., csütörtök

Gál névnap

11°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felháborodás

38 perce

Nyílt levelet írtak a polgármesternek, ez verte ki a biztosítékot a város lakóinál

Címkék#rendőrség#krosszmotor#önkormányzat#gépjármű

Az utóbbi időben megszaporodtak a krosszmotorosok a városban, akik olyannyira hangosan közlekednek az utcákon, hogy az már egészségkárosító lehet – állítja egy békéscsabai lakos. Szerinte lépni kellene a hangos motorok miatt.

Vincze Attila

Néhány héttel ezelőtt nyílt levelet írtak az egyik békéscsabai Facebook-csoportban Szarvas Péter polgármesternek, melynek szerzője név nélkül azt kifogásolta, hogy szerinte a város utcáin egyre gyakrabban közlekednek krosszmotorok, melyek annyira zajosak, hogy akár halláskárosodást is okozhatnak. A panaszos a hangos motorokkal kapcsolatban arról is írt, hogy ez a zajterhelés különösen az idősebb korosztály, valamint a gyermekek számára nagyon káros lehet. A fórumozó levelében azt kérte, hogy az önkormányzat vizsgálja meg a zajszint feletti járművek városból való kiszorításának lehetőségét.   

hangos motorok Békéscsabán
Egy helyi lakos nyílt levelet írt a polgármesternek, mert szerinte megszaporodtak a hangos motorok az utóbbi időben Békéscsabán. Illusztráció: MW

A hangos motorok sokaknál kiverték a biztosítékot

A bejegyzés nagy port kavart a közösségi médiában az elmúlt hetekben, nagyon sok reakció érkezett a nyílt levélre. Hétfőig közel 500 hozzászólás volt olvasható a poszt alatt, melyek közül többen egyetértettek az illetővel, ugyanakkor a legnépszerűbb kommentek arra utalnak, hogy talán túlzott válasz lenne a krosszmotorok teljes kitiltása a városból, a lakók jelentős része jóval megengedőbbnek tűnt a levélírónál. A vélemények tehát megoszlanak a kérdésben, azonban szerettük volna megtudni, hogy mi a békéscsabai önkormányzat álláspontja az üggyel kapcsolatban.

Az önkormányzat szerint ők nem ellenőrizhetnek és szankcionálhatnak

Megkeresésünkre a városházán úgy fogalmaztak, az önkormányzatnak jelenleg nincs közvetlen hatásköre a közúti forgalomban részt vevő, túlzott zajt kibocsátó gépjárművek – így a krosszmotorok – ellenőrzésére vagy szankcionálására. Kiemelték, hogy a rendőrség által rendszeresen tartott fórumokon felmerül a hangos motorok és autók problémája. Az elhangzottak alapján a zavaró hanghatás adódhat egyrészt abból, hogy nem tartják be az előírt sebességhatárokat, de adódhat abból is, hogy illegális (nem szabályos) átalakításokat tesznek a gépjárműveken (motorok, autók) a teljesítmény és sebesség növelése érdekében. Hangsúlyozták, hogy nem csak az illegális átalakításból, hanem a nem megfelelő műszaki állapotból is adódhat a gépjármű (autó, motor) által okozott túlzott hanghatás, amelyet a közlekedési hatóság vagy a gépjármű időszakos műszaki vizsgája során, vagy a közúton a rendőrséggel közösen szervezett közúti ellenőrzés során vizsgálhatja. Éppen ezért a rendőrség a Nemzeti Közlekedési Hatósággal közösen szokott ellenőrzéseket tartani.

motorok rendőrségi és nemzeti közlekedési hatósági ellenőrzése
A rendőrség a Nemzeti Közlekedési Hatósággal közösen szokott ellenőrzéseket tartani. Fotó: Police.hu

A városvezetés legfeljebb jelzéssel tud közvetve fellépni a hangos járművek ellen

Közölték továbbá, hogy a rendőrség ugyanis a sebességtúllépések (gyorshajtás) mérésére rendelkezik traffipax eszközökkel, és így hatáskörrel is akkor, ha a hanghatás a sebességtúllépésből adódik. A Közlekedési Hatósági Műszaki Vizsgaállomásán pedig rendelkeznek olyan eszközökkel, amelyekkel az illegális átalakítások kiszűrhetők mind a motorok, mind az autók tekintetében. Ilyen illegális átalakítás megítélése tehát nem rendőrségi hatáskör, hanem a közlekedési hatóság tudja megállapítani, ezért a gyakorlatban ez úgy zajlik, hogy 

  • a rendőrség a közlekedési hatósággal közös közúti ellenőrzést tart 
  • és a gyanús járműveket beszállítják (akár éjszaka is) a vizsgaállomásra, 

ahol a műszaki vizsgálat végén, ha bebizonyosodik az illegális átalakítás ténye, akkor azonnal leveszik a rendszámot a járműről, így a közlekedésből tulajdonképpen kitiltják. A fentiekből kifolyólag az önkormányzat legfeljebb jelzéssel tud közvetve fellépni az ilyen problémák ellen.

A rendőrség szerint a közút kezelője dönthet az esetleges tiltásról

Megkérdeztük a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is a jelzett problémával kapcsolatban. Ők azt válaszolták, hogy a közút kezelője dönthet arról, hogy adott helyeken, útszakaszokon bizonyos járművek közlekedését megtiltja, időben korlátozza. Ez forgalomszabályozási kérdés, amelyre a rendőrségnek nincs hatásköre. A rendőrség a közúti közlekedés szabályainak betartását, a forgalom ellenőrzését végzi. Békéscsabán is minden nap van közúti ellenőrzés, sebességmérés és rendszeresek a közlekedési hatósággal közösen tartott akciók, amelyek során a járművek műszaki állapotát is vizsgálják.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A forgalomszabályozás nem a rendőrség hatásköre

Hangsúlyozták, hogy az elmúlt hónapokban Békéscsabán több ilyen is volt, éjszakai órákban is kísértek autókat és motorokat műszaki vizsga állomásra. A zavaró hanghatásokkal kapcsolatosan azonban fontosnak tartották megjegyezni, hogy a nagyobb zajt keltő autósok, motorosok egy része úgy idézi mindezt elő, hogy a járműve műszaki szempontból rendben van, és a megengedett sebességet sem lépik túl. Az ilyen, a lakók nyugalmát zavaró járművek, közlekedők lakóövezetektől való távoltartását forgalomszabályozási döntés tenné lehetővé, amelynek bevezetése nem a rendőrség hatásköre.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu