Nyílt levelet írtak a polgármesternek, ez verte ki a biztosítékot a város lakóinál

Néhány héttel ezelőtt nyílt levelet írtak az egyik békéscsabai Facebook-csoportban Szarvas Péter polgármesternek, melynek szerzője név nélkül azt kifogásolta, hogy szerinte a város utcáin egyre gyakrabban közlekednek krosszmotorok, melyek annyira zajosak, hogy akár halláskárosodást is okozhatnak. A panaszos a hangos motorokkal kapcsolatban arról is írt, hogy ez a zajterhelés különösen az idősebb korosztály, valamint a gyermekek számára nagyon káros lehet. A fórumozó levelében azt kérte, hogy az önkormányzat vizsgálja meg a zajszint feletti járművek városból való kiszorításának lehetőségét.

Egy helyi lakos nyílt levelet írt a polgármesternek, mert szerinte megszaporodtak a hangos motorok az utóbbi időben Békéscsabán. Illusztráció: MW

A hangos motorok sokaknál kiverték a biztosítékot

A bejegyzés nagy port kavart a közösségi médiában az elmúlt hetekben, nagyon sok reakció érkezett a nyílt levélre. Hétfőig közel 500 hozzászólás volt olvasható a poszt alatt, melyek közül többen egyetértettek az illetővel, ugyanakkor a legnépszerűbb kommentek arra utalnak, hogy talán túlzott válasz lenne a krosszmotorok teljes kitiltása a városból, a lakók jelentős része jóval megengedőbbnek tűnt a levélírónál. A vélemények tehát megoszlanak a kérdésben, azonban szerettük volna megtudni, hogy mi a békéscsabai önkormányzat álláspontja az üggyel kapcsolatban.

Az önkormányzat szerint ők nem ellenőrizhetnek és szankcionálhatnak

Megkeresésünkre a városházán úgy fogalmaztak, az önkormányzatnak jelenleg nincs közvetlen hatásköre a közúti forgalomban részt vevő, túlzott zajt kibocsátó gépjárművek – így a krosszmotorok – ellenőrzésére vagy szankcionálására. Kiemelték, hogy a rendőrség által rendszeresen tartott fórumokon felmerül a hangos motorok és autók problémája. Az elhangzottak alapján a zavaró hanghatás adódhat egyrészt abból, hogy nem tartják be az előírt sebességhatárokat, de adódhat abból is, hogy illegális (nem szabályos) átalakításokat tesznek a gépjárműveken (motorok, autók) a teljesítmény és sebesség növelése érdekében. Hangsúlyozták, hogy nem csak az illegális átalakításból, hanem a nem megfelelő műszaki állapotból is adódhat a gépjármű (autó, motor) által okozott túlzott hanghatás, amelyet a közlekedési hatóság vagy a gépjármű időszakos műszaki vizsgája során, vagy a közúton a rendőrséggel közösen szervezett közúti ellenőrzés során vizsgálhatja. Éppen ezért a rendőrség a Nemzeti Közlekedési Hatósággal közösen szokott ellenőrzéseket tartani.