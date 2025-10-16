38 perce
Nyílt levelet írtak a polgármesternek, ez verte ki a biztosítékot a város lakóinál
Az utóbbi időben megszaporodtak a krosszmotorosok a városban, akik olyannyira hangosan közlekednek az utcákon, hogy az már egészségkárosító lehet – állítja egy békéscsabai lakos. Szerinte lépni kellene a hangos motorok miatt.
Néhány héttel ezelőtt nyílt levelet írtak az egyik békéscsabai Facebook-csoportban Szarvas Péter polgármesternek, melynek szerzője név nélkül azt kifogásolta, hogy szerinte a város utcáin egyre gyakrabban közlekednek krosszmotorok, melyek annyira zajosak, hogy akár halláskárosodást is okozhatnak. A panaszos a hangos motorokkal kapcsolatban arról is írt, hogy ez a zajterhelés különösen az idősebb korosztály, valamint a gyermekek számára nagyon káros lehet. A fórumozó levelében azt kérte, hogy az önkormányzat vizsgálja meg a zajszint feletti járművek városból való kiszorításának lehetőségét.
A hangos motorok sokaknál kiverték a biztosítékot
A bejegyzés nagy port kavart a közösségi médiában az elmúlt hetekben, nagyon sok reakció érkezett a nyílt levélre. Hétfőig közel 500 hozzászólás volt olvasható a poszt alatt, melyek közül többen egyetértettek az illetővel, ugyanakkor a legnépszerűbb kommentek arra utalnak, hogy talán túlzott válasz lenne a krosszmotorok teljes kitiltása a városból, a lakók jelentős része jóval megengedőbbnek tűnt a levélírónál. A vélemények tehát megoszlanak a kérdésben, azonban szerettük volna megtudni, hogy mi a békéscsabai önkormányzat álláspontja az üggyel kapcsolatban.
Az önkormányzat szerint ők nem ellenőrizhetnek és szankcionálhatnak
Megkeresésünkre a városházán úgy fogalmaztak, az önkormányzatnak jelenleg nincs közvetlen hatásköre a közúti forgalomban részt vevő, túlzott zajt kibocsátó gépjárművek – így a krosszmotorok – ellenőrzésére vagy szankcionálására. Kiemelték, hogy a rendőrség által rendszeresen tartott fórumokon felmerül a hangos motorok és autók problémája. Az elhangzottak alapján a zavaró hanghatás adódhat egyrészt abból, hogy nem tartják be az előírt sebességhatárokat, de adódhat abból is, hogy illegális (nem szabályos) átalakításokat tesznek a gépjárműveken (motorok, autók) a teljesítmény és sebesség növelése érdekében. Hangsúlyozták, hogy nem csak az illegális átalakításból, hanem a nem megfelelő műszaki állapotból is adódhat a gépjármű (autó, motor) által okozott túlzott hanghatás, amelyet a közlekedési hatóság vagy a gépjármű időszakos műszaki vizsgája során, vagy a közúton a rendőrséggel közösen szervezett közúti ellenőrzés során vizsgálhatja. Éppen ezért a rendőrség a Nemzeti Közlekedési Hatósággal közösen szokott ellenőrzéseket tartani.
A városvezetés legfeljebb jelzéssel tud közvetve fellépni a hangos járművek ellen
Közölték továbbá, hogy a rendőrség ugyanis a sebességtúllépések (gyorshajtás) mérésére rendelkezik traffipax eszközökkel, és így hatáskörrel is akkor, ha a hanghatás a sebességtúllépésből adódik. A Közlekedési Hatósági Műszaki Vizsgaállomásán pedig rendelkeznek olyan eszközökkel, amelyekkel az illegális átalakítások kiszűrhetők mind a motorok, mind az autók tekintetében. Ilyen illegális átalakítás megítélése tehát nem rendőrségi hatáskör, hanem a közlekedési hatóság tudja megállapítani, ezért a gyakorlatban ez úgy zajlik, hogy
- a rendőrség a közlekedési hatósággal közös közúti ellenőrzést tart
- és a gyanús járműveket beszállítják (akár éjszaka is) a vizsgaállomásra,
ahol a műszaki vizsgálat végén, ha bebizonyosodik az illegális átalakítás ténye, akkor azonnal leveszik a rendszámot a járműről, így a közlekedésből tulajdonképpen kitiltják. A fentiekből kifolyólag az önkormányzat legfeljebb jelzéssel tud közvetve fellépni az ilyen problémák ellen.
A rendőrség szerint a közút kezelője dönthet az esetleges tiltásról
Megkérdeztük a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is a jelzett problémával kapcsolatban. Ők azt válaszolták, hogy a közút kezelője dönthet arról, hogy adott helyeken, útszakaszokon bizonyos járművek közlekedését megtiltja, időben korlátozza. Ez forgalomszabályozási kérdés, amelyre a rendőrségnek nincs hatásköre. A rendőrség a közúti közlekedés szabályainak betartását, a forgalom ellenőrzését végzi. Békéscsabán is minden nap van közúti ellenőrzés, sebességmérés és rendszeresek a közlekedési hatósággal közösen tartott akciók, amelyek során a járművek műszaki állapotát is vizsgálják.
A forgalomszabályozás nem a rendőrség hatásköre
Hangsúlyozták, hogy az elmúlt hónapokban Békéscsabán több ilyen is volt, éjszakai órákban is kísértek autókat és motorokat műszaki vizsga állomásra. A zavaró hanghatásokkal kapcsolatosan azonban fontosnak tartották megjegyezni, hogy a nagyobb zajt keltő autósok, motorosok egy része úgy idézi mindezt elő, hogy a járműve műszaki szempontból rendben van, és a megengedett sebességet sem lépik túl. Az ilyen, a lakók nyugalmát zavaró járművek, közlekedők lakóövezetektől való távoltartását forgalomszabályozási döntés tenné lehetővé, amelynek bevezetése nem a rendőrség hatásköre.
