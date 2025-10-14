október 14., kedd

Ritka halak jelentek meg, tízezrével lubickolnak a békési vizekben

Az elmúlt napokban öszesen 141 ezer kishal került a Békés vármegyei vizekbe. A haltelepítések a márnát, a menyhalat, és a szilvaorrú keszeget is érintették.

Beol.hu

– Jász, márna, menyhal, paduc és szilvaorrú keszeg került a Békés vármegyei vizekbe – olvasható a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége közösségi oldalán. Mint írják, október 2-án Bajáról hoztak 30 ezer darab egynyaras jászkeszeget, azokat telepítették. A kishalak folyószakaszokba, holtágakba és csatornákba kerültek. Még ugyanezen napon 36 ezer darab egynyaras menyhalat is telepítettek a KHESZ kezelésében lévő folyószakaszokra. A haltelepítések ezzel viszont nem állnak meg.

A haltelepítések pályázati forrásból, és a KHESZ önerejéből valósultak meg.
A haltelepítések során eddig 141 ezer kishal került a folyószakaszokra. Fotó: KHESZ/Facebook

Ahogy az a posztban olvasható, október 8-án 10 ezer darab egynyaras márnát hoztak a folyószakaszok állománypótlására, majd másnap 15 ezer darab egynyaras paduc, és 50 ezer darab szivaorrú keszeg érkezett szintén a folyószakaszokra. A telepítések pályázati forrásból, és a KHESZ önerejéből valósultak meg.

Kiemelték azt is, hogy a haltelepítések október 16-án domolykóval, majd később dévérkeszeggel, süllővel, novemberben pedig compóval és extra méretű pontyokkal folytatódnak.

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége legutóbb egy olyan fogásról adott hírt, ami egészen kivételesnek számít országos összehasonlításban is.

És hogy hogyan zajlik egy ilyen telepítés? Mutatjuk:

