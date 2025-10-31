1 órája
Őseink még tudták: az élet része a halál
A Mindenszentek ünnepéről, a keresztény hívek és az egyházhoz nem tartozók halálhoz való viszonyulását boncolgattuk. 2025. november 2-a, a Halottak napja. Balogh Ottó békéscsabai római katolikus káplánnal Szegfű Katalin beszélgetett.
Mi adhat kapaszkodót a múlandósággal szemben, miért félünk a haláltól, mi a Halottak napja teológiai megközelítése és hogyan ünnepela békéscsabai katolikusság? Mindzekről Balogh Ottó, békéscsabai római katolikus káplánnal beszélgettünk.
A Halottak napja apropóján Balogh Ottóval beszélgettünk
– Meg lehet békülni földi életünkben a mulandóság gondolatával? Mi adhat kapaszkodót az embernek?
– Először is ehhez mernünk kell találkozni az elmúlással, a halállal, másodszor pedig szükséges a gyászt valóban megélnünk. Lelki javunkat és egészségünket szolgálja a gyász és az elválás megélése. Ha valami véget ér, elmúlik, az igen gyakran fájdalommal jár, hiszen veszteséget jelent számunkra. A gyász megélése egy folyamat, amely során az ember el tud válni egy másik embertől, és képes lezárni a másik emberrel való földi kapcsolatot, bízva a későbbi, Mennyországban történő boldog találkozásban. Erre épül egész hitünk: a feltámadásra és az örök életre. Régebben a halál nem volt ekkora mértékben tabutémaként kezelve. Évtizedekkel ezelőtt társadalmunkban a mindennapok témáját képezte az emberi élet elmúlása, és evidens volt, hogy a család minden egyes tagja - beleértve a gyermekeket is - részt vesznek a családtagok, rokonok elbúcsúztatásán. Ezen emberi viselkedés vagy hozzáállás miatt jóval kevésbé volt félelmetes a halál, illetve örök életünk folytatódása a másvilágon. Mai világunkban újra el kell sajátítanunk azt, ami őseink számára magától értetődő volt, hogy az élet részét képezi a földi élet vége, a halál, nem lehet előle elmenekülni. Ugyanakkor azt is tudták, hogy a földi élet csak ideig-óráig tart, ez az élet elmúlik, de a halállal nem az abszolút semmibe jutunk, hanem van folytatás, örök élet, ahol vár bennünket a minket szeretetből megteremtő Isten.
– Ön egy fiatalember, aki életkora szerint nemigen foglalkozna a halál gondolatával, hacsak nem egy-egy rokon elvesztése kapcsán, de papi személyként foglalkoznia kell vele. Lát az emberekben félelmet a saját haláluk kapcsán? Vagy amiatt, hogy mi történik elveszített szerettükkel?
– Az emberek többsége fél a haláltól, az elmúlástól, feltételezem azért, mert ismeretlen a számukra. Ezen ismeretlentől vezérelt félelem miatt a mai világ embere nem akar nagyon a halál témájával foglalkozni, nem kíván gyermekeivel sem beszélni erről, és arról végképp nem akar hallani, hogy szülőként gyermekeit esetleg elvigye magával egy-egy szeretett személy, rokon temetésére. Nagy veszély rejlik az ilyesfajta emberi gondolkodásmódban és hozzáállásban, mert mély lelki hatásai vannak az egyénre nézve. Nem egyszer azok az emberek, akik életük addigi, már elmúlt részében nemigen vettek búcsút haldokló szeretteiktől, nem vettek részt az ő temetésükön, számukra valami megszakad, lezáratlan marad, egyfajta hiányérzet születik. Ez nagyon könnyen vezethet depresszióhoz is, hiszen mindennapi, emberi kapcsolatainkról beszélünk. Másik - lelkileg egyáltalán nem egészséges - szokás napjainkban az, hogy elhunyt szeretteink földi maradványait hazavisszük otthonainkba urnában, vázában, és ott vitrinbe helyezzük őket. Mintha csak velünk lennének még. Tisztán látható ebből a pótcselekvésből, hogy az ilyen ember nem tud véglegesen elválni a szeretett személytől, és így soha nem fogja tudni lezárni a vele való személyes kapcsolódását.
– Milyen teológiai megközelítéssel tudja elmagyarázni a Mindenszentek és a Halottak napja katolikus hagyományát?
– A katolikus hagyományban szorosan összefonódik egymással Mindenszentek ünnepe és az azt követő Halottak napja. Ha Egyházunkra tekintünk, akkor beszélünk Zarándok-küzdő Egyházról, Tisztuló-szenvedő Egyházról és a Megdicsőült Egyházról. A Zarándok-küzdő Egyházhoz tartoznak mindazok, akik földi életüket élik, a jó és a rossz harcát vívják, kétségek és bizonyosságok közepette javítani akarják a világot, és benne az embert. Mindannyian tagjai vagyunk itt a földön ennek az egyházi dimenziónak. A Tisztuló-szenvedő Egyház tagjai azok, akik már meghaltak, de még nem dicsőültek meg, vagyis nem kerültek még a Mennyországba, átmeneti állapotban, a tisztítótűzben vannak. Szenvednek, mert nem tudnak önmagukon segíteni, mások segítségére szorulnak rá. Még alakulniuk kell, hogy egy idő után majd teljesen rá tudjanak hangolódni az Istennel való közösségre. A Megdicsőült Egyház tagjai a szentek, akik már célba értek, és közbenjárásuk segíti a másik két életállapotban levőket Istenhez vezető útjukon. Ide szeretnénk mindannyian eljutni. Itt találhatók azok a személyek, akik a világ kezdete óta itt éltek a földön, és elfogadták Krisztus megváltását.
– A Mindenszentek ünnepe és a Halottak napja egész keresztény közösségünk számára az élet ünnepe, reménységünk megnyilvánulása. Hiszen mi, akik itt, a földi létben küzdünk, azokra emlékezhetünk, akik már eljutottak Krisztus színének látásáig, illetve azokért könyöröghetünk, akik még a tisztulás állapotában várják ezt a csodát. Ebben is Krisztus tanítása mutatott utat, ugyanis az ő halála mindenkinek az élet lehetőségét nyitotta meg. Isten világából senki sem marad ki, csak az az ember, aki szántszándékkal ki akar maradni és elutasítja Krisztus szeretetét.
– Ki az ön legkedveltebb szentje és milyen gondolata szólította meg?
– Sok szentet kedvelek, de most csak két olasz papot emelnék ki: Néri Szent Fülöpöt és Bosco Szent Jánost. Fülöp talán többeknek ismert lehet a Legyetek jók, ha tudtok! című filmből, míg János kissé kevésbé ismert szent. Ennek ellenére hasonló karakterekről beszélünk, hiszen mindketten a fiatalokkal, az ifjúsággal foglalkoztak, a saját stílusukkal, eszközeiket használva. Ők ketten nagy hatékonysággal vonzották be az Egyház életébe a fiatalokat, és ismertették meg velük az Istent. Akiket ma szentekként emlegetünk vagy szentként tisztelünk az Egyházban, egyáltalán nem voltak „csodafigurák”, ugyanolyan emberek voltak, mint bármelyikünk. A különbség abban keresendő, hogy ők kitűntek az emberek közül hitük gyakorlásában, az Isten szerinti életben. Minden szentet példaképként helyezük magunk elé: szeretnénk rájuk hasonlítani. Néri Szent Fülöphöz és Bosco Szent Jánoshoz hasonlóan én szeretnék minél jobban az ifjúság nyelvén érteni, és minél több fiatalt Istenhez elvezetni.
– Hogyan ünnepel szervezetten a békéscsabai katolikusság október utolsó és november első napjaiban?
– November 1-jén, Mindenszentek ünnepén, vasárnapi miserend lesz templomunkban, azaz reggel 7-kor, délelőtt 10-kor és 17 órakor. A 10 órai szentmise keretében elhunyt papjaink lelki üdvösségéért imádkozunk.
- November 1-jén, délelőtt 11 órakor a Ligeti sori katolikus temetőben imádkozunk közösen elhunyt szeretteinkért, 14 órakor pedig a Szarvasi úti katolikus temetőben imádkozunk elhunytainkért.
- November 2-án, Halottak napján gyászmiséket mutatunk be templomunkban elhunyt szeretteink lelki üdvösségéért imádkozva, a megszokott vasárnapi miserend szerint.
A békéscsabai katolikusok egy újfajta istentiszteleti formát, Face2Face imaesteket is tartanak. Ezek az alkalmak képesek lehetnek megszólítani azokat is, akik talán ódzkodnak a római katolikus egyház olykor szigorúbb, merevebb formáitól. A Face2Face alkalom gitárral kísért könnyed zenék, bizonyságtételek, valamint közösen elmondott és csendes imák sorozatából épül fel.
