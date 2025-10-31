Őseink még tudták: az élet része a halál

Mi adhat kapaszkodót a múlandósággal szemben, miért félünk a haláltól, mi a Halottak napja teológiai megközelítése és hogyan ünnepela békéscsabai katolikusság? Mindzekről Balogh Ottó, békéscsabai római katolikus káplánnal beszélgettünk.

Balogh Ottóval a Halottak napja kapcsán beszélgettünk. Fotó: Szegfű Katalin

A Halottak napja apropóján Balogh Ottóval beszélgettünk

– Meg lehet békülni földi életünkben a mulandóság gondolatával? Mi adhat kapaszkodót az embernek?

– Először is ehhez mernünk kell találkozni az elmúlással, a halállal, másodszor pedig szükséges a gyászt valóban megélnünk. Lelki javunkat és egészségünket szolgálja a gyász és az elválás megélése. Ha valami véget ér, elmúlik, az igen gyakran fájdalommal jár, hiszen veszteséget jelent számunkra. A gyász megélése egy folyamat, amely során az ember el tud válni egy másik embertől, és képes lezárni a másik emberrel való földi kapcsolatot, bízva a későbbi, Mennyországban történő boldog találkozásban. Erre épül egész hitünk: a feltámadásra és az örök életre. Régebben a halál nem volt ekkora mértékben tabutémaként kezelve. Évtizedekkel ezelőtt társadalmunkban a mindennapok témáját képezte az emberi élet elmúlása, és evidens volt, hogy a család minden egyes tagja - beleértve a gyermekeket is - részt vesznek a családtagok, rokonok elbúcsúztatásán. Ezen emberi viselkedés vagy hozzáállás miatt jóval kevésbé volt félelmetes a halál, illetve örök életünk folytatódása a másvilágon. Mai világunkban újra el kell sajátítanunk azt, ami őseink számára magától értetődő volt, hogy az élet részét képezi a földi élet vége, a halál, nem lehet előle elmenekülni. Ugyanakkor azt is tudták, hogy a földi élet csak ideig-óráig tart, ez az élet elmúlik, de a halállal nem az abszolút semmibe jutunk, hanem van folytatás, örök élet, ahol vár bennünket a minket szeretetből megteremtő Isten.

– Ön egy fiatalember, aki életkora szerint nemigen foglalkozna a halál gondolatával, hacsak nem egy-egy rokon elvesztése kapcsán, de papi személyként foglalkoznia kell vele. Lát az emberekben félelmet a saját haláluk kapcsán? Vagy amiatt, hogy mi történik elveszített szerettükkel?