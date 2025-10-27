október 27., hétfő

Megható hagyomány: október 27-én a kutyák és macskák lelkei is hazatérnek

Címkék#gyász#Halottak napja#gyertya#ünnep

Hagyományosan november elején emlékezünk meg elhunyt rokonainkról, szeretteinkről. Kevesen tudják, de az elhunyt állatoknak is van halottak napja.

Bátori Attila

Mexikóban a halottak napja, a Día de los Muertos az év egyik legfontosabb vallási ünnepe. Ilyenkor a családok színes oltárokkal, virágokkal és kedvenc ételekkel emlékeznek azokra, akik már nincsenek közöttük. Kevesen tudják azonban, hogy október 27-én a házi kedvencek lelkei is hazatérnek egy napra – ez a nap az elhunyt állatoké.

Égő gyertya a házi kedvencek halottak napja miatt.
Halottak napja: a gyertya segít a kedvenceknek hazatalálni. Illusztráció: shutterstock.com

Mivel készülnek a halottak napjára?

A mexikói hiedelem szerint október 27-én a kutyák, macskák és más kedvencek lelke visszalátogat gazdájukhoz, hogy újra együtt lehessenek, ha csak rövid időre is. A gazdik ilyenkor mini házi oltárokat, úgynevezett ofrendákat készítenek nekik, melyeket selyemmel, szaténnal, gyertyákkal és virágokkal díszítenek. A gyertyák fénye vezeti haza a lelket, a só a test megtisztulását jelképezi, a füstölők pedig elűzik az ártó szellemeket – írja a welovedogz.hu.

Halottak napja: szimbolikus körömvirág

Különös szerepet kap a cempasúchil, a mexikói körömvirág, melynek narancssárga szirmai az élet körforgását és a lélek útját jelképezik. A virágillat és a színes szirmok segítik a hazatalálást, a kedvencek fényképe, kedvenc játéka és egy tálka eledel pedig a szeretet és gondoskodás jelképe.

Az ünnep egyszerre megható és vidám, hiszen a mexikóiak nem a gyászt, hanem az emlékezést és az élet folytatását ünneplik – még akkor is, ha az egy hűséges négylábú barátért szól.

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
