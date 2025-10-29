2 órája
Alapító lelkészükre emlékeznek a csabai reformátusok
A protestáns egyházak október 31-én a Reformáció Emléknapját ünneplik, de ők is megemlékeznek szeretteikről. A békéscsabai református egyházközségben a Halottak napja közeledtével gyülekezetalapító és templomépítő lelkészük sírjánál is elhelyezik az emlékezés virágait.
Marti Márta református lelkésznővel beszélgettünk a Reformáció emléknapja, és a Halottak napja közeledtével. A csabai reformátusok tiszteletüket teszik gyülekezetalapító és templomépítő lelkészük sírjánál is.
A Halottak napja közeledtével megemlékeznek alapító- és templomépítő lelkipásztorukról is
– Hogyan tudná egyszerűen elmagyarázni, miért van szükség a naptárban a Mindenszentekre és a Halottak napjára? Mit ünnepelnek ilyenkor a protestánsok?
– Ennek az ünnepnek az eredete a katolikus egyházban található. A protestánsok (ezt a kifejezést a 16. században a római katolikus egyháztól elszakadt keresztyén egyházak és híveik összefoglaló neveként használjuk és az addigi vallási döntések elleni tiltakozást jelenti) 1590 után minden évben
- október 31-ét ünneplik és hálát adnak a reformációért, az egyházat megújító reformátori törekvésekért.
- November 2-án, Halottak napján mi is megemlékezünk szeretteinkről, sírjaiknál virágot helyezünk el.
– Lelkészként temetéskor mit lát a gyászolókon: a veszteségen túl van bennük félelem, hogy hová került az elhunyt szerettük? Milyen választ ad erre a félelemre a református egyház?
– A temetés körül sok féle tennivalója van a gyászolónak, döntéseket kell hoznia. Ha ezekről nem voltak korábban beszélgetések, tétova lehet, hogy mi lenne a legmegfelelőbb és leghelyesebb. Ilyenkor sok esetben csak a veszteséget látja és a ránehezedő feladatokat, de ez is természetes. Igen, vannak, akiket foglalkoztat, hogy a szerettük hol lehet földi életének lezárulása után. A búcsúzás mindig egészen más fénybe kerül, amikor nyilvánvalóan keresztyén hitben ment el a szenvedő. Mert ezek a kérdések itt a földi életünkben dőlnek el. Jézus Krisztus kapcsolatban szeretne lenni az emberrel, mindenkivel, hogy halálunk órájára elvégezhesse bennünk, hogy készen álljunk hívó szavára. Van, amikor egyértelmű a bizonytalanság, hogy hova került az, aki elment a családból, de erre biztos emberi válasz nincs, csak az okoskodás, aminek főleg ilyenkor nincs helye. Sokkal inkább az együttérző meghallgatás és vigasztalásért való könyörgés.
– Meg lehet békülni földi életünkben a mulandóság gondolatával? Mi adhat kapaszkodót a keresztyén embernek a halálfélelem idején?
– A mulandóság gondolatával nem egyformán foglalkozunk, nem egyformán vélekedünk róla. Keresztyén, Bibliát olvasó emberek egyértelmű választ találnak a Szentírásban, és ebben minél hamarabb, időről időre meg kell erősödniük és újulniuk. Jézus emberré lett és hozzánk hasonlóvá vált, kivéve a bűnt, tehát tudja azt is, mert a Gecsemáné kertben az utolsó földi éjszakáján a halálfélelemmel is találkozott. Ezért hiteles Jézus, amikor biztatja és bátorítja követőit, hogy velünk van és Szentlélek által átsegít. Ebben gyakorolhatjuk magunkat, mert van más hasonló, fájdalmas és nehéz élethelyzet is. Itt e földi időnk alatt kell megtapasztalni Isten hatalmát és kegyelmét, hogy felkészíthessen ama napra.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
– Nem a bizonytalantól való félelem miatt tesszük rendbe a családtagok sírjait októberben és novemberben?
– Véleményem szerint időről időre rendbe kell tenni a szeretteink sírját. Akkor is, ha tudom, hogy a lélek az elválik a testtől. A sírkőre ugyanaz a név van írva, mint az engem igazoló iratba. Egy láncszem vagyok, mert voltak előttem is és reménység szerint lesznek utánam is. Vannak, akiknek Isten iránti hálával köszönhetem az életet, mert megtartottak, a maguk módján gondoskodtak rólam. Nem tartom halotti kultusznak, ha a megfelelő mértékben és módon kifejezzük szeretetünket, tiszteletünket.
– A békéscsabai református közösségben van-e bármilyen különösebb alkalma, megemlékezése a Halottak napjának?
– Gyülekezetünknek több jótevője volt, akik adományaikkal, vagyonukkal a gyülekezetet támogatták. Az ő nyughelyüket minden éveben felkeressük és elhelyezzük sírjaiknál az emlékezés virágait. Az alapító és templomépítő lelkipásztor is Csabán van eltemetve, természetesen ott is tiszteletünket tesszük a gyülekezet főgondnokával, gondnokával. Ettől az időszaktól függetlenül, advent egyik vasárnapja gyülekezetünkben „Gyászolók vasárnapja”, amikor névre szóló levélben meghívjuk azokat a családokat, akiknek hozzátartozóját református szertartással búcsúztattuk az elmúlt évben. Úgy gondoljuk és tapasztaljuk, hogy karácsony közelségében a hiány még nehezebb. Ily módon szeretnénk kinyilvánítani együttérzésünket a gyülekezet közösségében.
Az elmúlt évek nagy hőségei miatt a Békéscsabai Református Egyházközség presbitériuma döntést hozott: vasárnaponként 10 óra helyett 9 órakor kezdődött az istentisztelet a Deák utcai templomban.
Ez a TOP 5 legjobb település Békés vármegyében a mesterséges intelligencia szerint