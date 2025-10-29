Alapító lelkészükre emlékeznek a csabai reformátusok

Marti Márta református lelkésznővel beszélgettünk a Reformáció emléknapja, és a Halottak napja közeledtével. A csabai reformátusok tiszteletüket teszik gyülekezetalapító és templomépítő lelkészük sírjánál is.

A Halottak napja közeledtével Marti Mártával beszélgettünk. Fotó: Szegfű Katalin

A Halottak napja közeledtével megemlékeznek alapító- és templomépítő lelkipásztorukról is

– Hogyan tudná egyszerűen elmagyarázni, miért van szükség a naptárban a Mindenszentekre és a Halottak napjára? Mit ünnepelnek ilyenkor a protestánsok?

– Ennek az ünnepnek az eredete a katolikus egyházban található. A protestánsok (ezt a kifejezést a 16. században a római katolikus egyháztól elszakadt keresztyén egyházak és híveik összefoglaló neveként használjuk és az addigi vallási döntések elleni tiltakozást jelenti) 1590 után minden évben

október 31-ét ünneplik és hálát adnak a reformációért, az egyházat megújító reformátori törekvésekért.

November 2-án, Halottak napján mi is megemlékezünk szeretteinkről, sírjaiknál virágot helyezünk el.

– Lelkészként temetéskor mit lát a gyászolókon: a veszteségen túl van bennük félelem, hogy hová került az elhunyt szerettük? Milyen választ ad erre a félelemre a református egyház?

– A temetés körül sok féle tennivalója van a gyászolónak, döntéseket kell hoznia. Ha ezekről nem voltak korábban beszélgetések, tétova lehet, hogy mi lenne a legmegfelelőbb és leghelyesebb. Ilyenkor sok esetben csak a veszteséget látja és a ránehezedő feladatokat, de ez is természetes. Igen, vannak, akiket foglalkoztat, hogy a szerettük hol lehet földi életének lezárulása után. A búcsúzás mindig egészen más fénybe kerül, amikor nyilvánvalóan keresztyén hitben ment el a szenvedő. Mert ezek a kérdések itt a földi életünkben dőlnek el. Jézus Krisztus kapcsolatban szeretne lenni az emberrel, mindenkivel, hogy halálunk órájára elvégezhesse bennünk, hogy készen álljunk hívó szavára. Van, amikor egyértelmű a bizonytalanság, hogy hova került az, aki elment a családból, de erre biztos emberi válasz nincs, csak az okoskodás, aminek főleg ilyenkor nincs helye. Sokkal inkább az együttérző meghallgatás és vigasztalásért való könyörgés.